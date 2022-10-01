جريزمان في الدقيقة 60 وهدف رائع من موراتا.. أتلتيكو مدريد يزيد أوجاع إشبيلية

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 20:58

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا

لا جديد فيما يخص أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد المعار من برشلونة، ولا جديد فيما يخص إشبيلية في بداية الموسم الحالي السيئة للغاية تحت قيادة مدربه المهدد جولين لوبيتيجي.

تغلب أتلتيكو مدريد على مضيفه إشبيلية بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الإسباني.

تعرض إشبيلية لبداية صعبة بإصابة مدافعه كريم رقيق، ليحل أليكس تيليس بدلا منه في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 29 تقدم أتلتيكو بأول الأهداف عن طريق ماركوس يورينتي، بعد تمريرة رائعة من كوكي.

بين الشوطين أجرى لوبيتيجي تبديلين بنزول إيفان راكيتيتش وخيسوس نافاس بدلا من توماس ديلاني وكيكي سالاس.

أنهى موراتا هذه المباراة بتسديدة رائعة من فوق حارس المرمى المغربي ياسين بونو في الدقيقة 57، بعد تمريرة حاسمة من ماتيوس كونيا.

وفي الدقيقة 60 كالعادة حل جريزمان بدلا من موراتا، ويانيك كاراسكو بدلا من ساؤول.

ويستمر أتلتيكو وفقا للتقارير في إبعاد جريزمان عن المشاركة الأساسية، تفاديا لتفعيل شرط الشراء الإلزامي إن شارك في نصف المباريات المتاحة لمدة 45 دقيقة على مر موسمي الإعارة.

فيما أتى بابو جوميز ويوسف النصيري بدلا من أوليفر توريس وكاسبر دولبرج على الجانب الآخر في الدقيقة 67.

وحل أدريان كورال وجيفري كوندوجبيا بدلا من كونيا وكوكي في الدقيقة 73، وأخيرا في الدقيقة 87 شارك جواو فيليكس بدلا من ناهويل مولينا.

الفوز رفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 13 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 5 نقاط في المركز السادس عشر مؤقتا، بفوز وحيد وتعادلين و4 هزائم في 7 مباريات.

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