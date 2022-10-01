نائب رئيس الإسماعيلي: عبد الرحمن مجدي غير معروض للبيع بأي سعر

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 23:36

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - شريف رضا

شدد خالد زين نائب رئيس نادي الإسماعيلي على تمسك الدراويش بـ عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق الأصفر.

عبد الرحمن مجدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وقال زين عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "عبد الرحمن مجدي غير معروض للبيع بأي سعر".

وأضاف "اللاعب من الأعمدة الأساسية للفريق ومن نجوم النادي والتفريط فيه أمر غير مطروح".

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وأكمل "في بعض الأحيان تكون قيمة اللاعب المالية كبيرة، ولكن قيمة عبد الرحمن مجدي الفنية أكبر بكثير لذلك فكرة رحيله غير مطروحه".

وأفصح "الاتحاد السكندري لم يطلب ضم محمد الشامي من الإسماعيلي".

وبسؤاله عن التراجع في التعاقد مع البرتغالي هيلدر كريستوفاو قال: "الأمر كله كان عبارة عن مفاوضات مع المدرب ولم ترتقي إلى إتمام التعاقد".

وأتم تصريحاته "المفاوضات مع الإسباني جاريدو كانت تسير بشكل جيد وسريع إلى أن أصبح مديرا فنيا للإسماعيلي".

ولعب عبد الرحمن مجدي الموسم الماضي مع الإسماعيلي 25 مباراة في الدوري سجل خلالها 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي
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