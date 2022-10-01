أنشيلوتي: بنزيمة سيشارك في التشكيل الأساسي أمام أوساسونا

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 22:34

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد مشاركة كريم بنزيمة في المباراة المقبلة أمام أوساسونا.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ويلعب ريال مدريد غدا الأحد، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني أمام أوساسونا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "إنه جيد جدا وسيبدأ غدا، لقد تدرب معنا جيدا وفعل ذلك طوال الأسبوع مع الفريق".

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وأضاف "حالة البدنية جيدة للغاية لأنه كان لديه الوقت للتعافي وعلاج قدمه، أراه جيدا جدا وسيبدأ المباراة".

وأردف "لا أرى شيئا غريبا بشأن كريم بنزيمة، لقد تدرب جيدا، ربما لم يتم الاستعداد للموسم بشكل كامل وقد أثر ذلك عليه قليلا، ولكننا سنشهد كريم المعتاد فهو لاعب مذهل".

وعن لوكا مودرتيش قال: "لوكا عاد يوم الأربعاء من المنتخب وسيبدأ التدريب يوم الإثنين، علينا أن نرى ما إذا كان مرتاحا لمباراة دوري الأبطال أم لا، وإذا لم يكن جاهزا سينتظر لمباراة الدوري المقبلة".

ويغيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة منذ يوم 6 سبتمبر بعدما تعرض للإصابة في الركبة خلال مباراة سيلتيك الأسكتلندي في دوري أبطال أوروبا.

وخلال الموسم الجاري لعب بنزيمة البالغ من العمر 34 عاما 6 مباريات مع ريال مدريد سجل خلالها 4 أهداف.

ريال مدريد الدوري الإسباني كريم بنزيمة
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