حوار هالاند - عن الاستمتاع بالوحدة والدربي الأول وفارق الطول مع مارتينيز

كشف النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي عن علاقته بمدربه بيب جوارديولا وكيفن دي بروين والاستعداد قبل دربي مانشستر سيتي المنتظر.

ويلعب إرلينج هالاند الدربي الأول له أمام مانشستر يونايتد غدا على ملعب الاتحاد.

وسجل هالاند 14 هدفا مع مانشستر سيتي في تسع مباريات هذا الموسم، بواقع 11 هدفا في الدوري وثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وأجرى إرلينج هالاند حوارا مطولا مع جاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق ومحلل سكاي سبورتس، جاء أبرز ما فيه

العلاقة مع جوارديولا

"في اليوم السابق للمباراة يخبرنا بما سيحدث ثم في اليوم التالي يحدث هذا بالضبط. إنه أمر مجنون وأحيانا لا أفهم كيف يكون ذلك ممكنا لكنه مجنون بكرة القدم".

"أنا مهاجم لذلك أريد أن أكون في منطقة الجزاء قدر الإمكان. لا أريد التواجد على الطرفين، ماذا أفعل هناك؟ لدينا لاعبون آخرون يفعلون ذلك، لذلك هذا أمر منطقي".

"أتحدث مع جوارديولا عن الكثير من التفاصيل الصغيرة والمختلفة، ضد هذا الفريق ربما تفعل ذلك وضد الآخر تفعل شيئا مختلفا لذلك هناك الكثير من التفاصيل. إنه رجل يحب التفاصيل للغاية، يعجبني كثيرا ومن الجيد العمل معه".

الضغوط في الدوري الإنجليزي

"الضغط سيكون دائمًا على لاعبي كرة القدم ، بغض النظر عن أي شيء، بغض النظر عن المكان الذي تلعب فيه".

"في دورتموند كان هناك ضغط أيضا، 80 ألف مشجع في كل مباراة على أرضك. بصفتنا لاعبين كرة قدم فإننا نتعرض للضغط كل يوم ولدينا اختبارات في نهاية كل أسبوع وهذا هو بالضبط ما ستكون عليه حياتي خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة القادمة".

"لا أستطيع أن أقول الكثير عن هذا، لكن حلمي هو الفوز بدوري الأبطال".

كيفن دي بروين

"إنه رجل هادئ، نحن نرتاح كثيرا معا ونمزح، أنت تعرف كيف هو الحال في غرفة خلع الملابس مع جميع اللاعبين. إنه أمر رائع ولدينا علاقة هادئة".

"على أرض الملعب،عندما تشاهد مباراة كرة قدم ويمكنك أن ترى نفسك فيها. هذا ما كنت أواجهه حتى قبل مجيئي إلى هنا، كل الكرات التي كان سيسددها ولم يكن هناك أحد هناك لتسجيلها. إنه لاعب حلم للمهاجم ويمكنك أن ترى ما يقدمه هذا الموسم".

"إنه شيء لا تحتاج إلى التحدث عنه لأنه يعلم أنني سأكون هناك وأعلم أنه سيتمرر الكرة هناك أمام حارس المرمى وخلف الدفاع. إنها أصعب تمريرة للدفاع، وقتها أتحرك نحو المرمى".

الاستمتاع بالوحدة ومساعدة سولشاير

"يمكن أن يكون الشعور بالوحدة في بعض الأحيان، لكني أستمتع بكوني وحدي".

"على مدى السنوات الماضية كنت ألعب وأعيش وحدي واعتدت على ذلك ثم أفكر بهذه الطريقة وأحاول الاستمتاع بحياتي الخاصة وأن أكون جاهزا لأنه عندما لا تتوقع ذلك على الأقل".

"عندما كنت في نادي مسقط رأسي، لم أستطع تسديد الكرة بالرأس. لم أكن خائفا من ذلك لكن عندما تكون جديدًا في شيء ما فأنت تتساءل عن كيفية القيام بذلك".

"ثم عندما انضممت إلى مولدي مع سولشاير كان يقول لي " لا يمكنك أن تتوجه الكرة بهذا الشكل، علينا أن نبدأ في فعل هذا " لذلك كل يوم تقريبا نتدرب عليها".

"تلقيت عرضيات منه ومن مارك ديمبسي وكنت أتجه نحوه، كان مارك يرمي الكرة بسهولة تامة وكنت أقف على ارتفاع خمسة أمتار وحاولت تسديدها بشكل مستقيم. قمنا بذلك كثيرا".

التطور

"أعتقد أن الصبر من أكبر وأهم الأشياء في كرة القدم وخاصة بالنسبة لي كمهاجم وعدم المبالغة في التفكير وعدم الضغط على نفسي كثيرا لأنني لا أعتقد أن هذا أمر جيد".

"أعلم أنني سأحصل على الفرصة قريبا، يجب أن أفكر بهذه الطريقة وعندما أفعل ذلك أبقى متيقظ دائما في انتظار الكرات".

"أفكر دائما في كيفية التواصل مع الفريق، هذا أمر هام بالطبع".

"أشعر أنني أتطور في كل يوم في شيء مختلف بخصوص كرة القم، عندما نحاول التسجيل أو الاحتفاظ بالكرة وخلافه وهذا هو الأهم بالنسبة لي كلاعب شاب".

"لا يوجد شيء أفضل من التدرب على شيء حتى تتمكن من فعله بطريقة سهلة".

"يقول بعض الأشخاص أنه يجب عليك التدريب أكثر لتصبح الأفضل، ولكنني لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالتدريب كثيرا وإنما بالتدريب الصحيح والتعامل الجيد مع جسدك والتعافي للاستعداد للمباراة المقبلة".

الدربي الأول

"بالطبع الشعور مختلف، لقد عدت إلى إنجلترا بعد معسكر المنتخب وكان أول شيء كنت أفكر فيه هو يوم الأحد".

"لم أتحدث كثيرا مع والدي، سيشاهد المباراة من المدرجات لكنها ستكون مباراة رائعة. أنا أتطلع إلى ذلك".

عن فارق الطول مع مارتينيز "لم أفكر كثيرا في الأمر لكنني أعتقد أنه إذا لعبنا بشكل صحيح ، فلا يهم من يقف في الدفاع أو أي فريق هو".

"أحاول التركيز في الغالب على نفسي. بالطبع هناك شيء ما في التحليل أو أن المدرب يخبرني بشيء لأفعله لكني أركز في الغالب على نفسي".

"على سبيل المثال، ما تحدثنا عنه بتمريرة كيفن خلف الدفاع أمام حارس المرمى لأنها تمريرة مثالية. إذا كانت الانطلاقة صحيحة والتمريرة في وقتها فلا أحد يستطيع الدفاع عنها بغض النظر عن اسمه أو ناديه. هذا هو ما اعتقده".

"لكن ضد مانشستر يونايتد، إنها مباراة دربي. عليك أن تكون مركزا لأن هذا يعني الكثير للناس. يجب أن نكون مستعدين لهذه المباراة".

رسالة إلى مشجعي مانشستر سيتي

"لا أعتقد أنني بحاجة إلى قول الكثير. كل ما أريد قوله هو أنني مستعد".