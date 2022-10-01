عودة بوين وظهور أول لـ كوستا.. وست هام يفوز على ولفرهامبتون

حقق وست هام يونايتد انتصارا هاما على ولفرهامبتون بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وسجل جيانلوكا سكاماكا الهدف الأول لوست هام مع الدقيقة 29 ليوقع على أول أهدافه مع المطارق.

وفي الشوط الثاني، سجل جارود بوين الهدف الثاني من متابعة لكرة عائدة من دفاع ولفرهامبتون وتسديدة قوية على يسار جوزيه سا.

الهدف هو الأول لجارود بوين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وشهدت المباراة مشاركة دييجو كوستا للمرة الأولى مع ولفرهامبتون كبديل مع الدقيقة 58.

ويعود الظهور الأخير لكوستا قبل ذلك إلى 21 مايو 2017 أمام سندرلاند، ليعود مجددا للمشاركة في البريميرليج بعد 1960 يوما.

الفوز هو الثاني لوست هام في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من ثماني مباريات.

وست هام رفع رصيده للنقطة السابعة في المركز الـ15.

وتوقف رصيد ولفرهامبتون عند ست نقاط في المركز الـ18.