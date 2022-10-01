تشكيل ميلان - حارس جديد وظهير سنغالي أساسيان أمام إمبولي

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 19:47

كتب : FilGoal

احتفال فريق ميلان بالهدف أمام سامبدوريا

يعوض الحارس الروماني تشبريان تاتاروشانو والظهير السنغالي فودي بالو توريه غياب الثناي الفرنيس مايك ماينيان وثيو هيرنانديز في تشكيل ميلان أمام إمبولي في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

ويحل ميلان بطل الموسم الماضي ضيفا على إمبولي في ملعب كارلو كاستيلايني.

ويقود الفرنسي أوليفييه جيرو هجوم الروسونيري، بينما يبدأ المخضرم سيمون كيير في الدفاع عوضا عن بيير كالولو.

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وجاء تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: تشبريان تاتاروشانو

الدفاع: دافيدي كالابريا – سيمون كيير – فيكايو توموري – فودي بالو توريه

الوسط: إسماعيل بن ناصر – ساندرو تونالي

أمامهما: أليكسيس ساليميكريس – شارل دي كيتلاري – رافائيل لياو

الهجوم: أوليفييه جيرو

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ويحتل ميلان المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

بينما يحتل إمبولي المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

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