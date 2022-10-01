التشكيل - عودة الأبقار المقدسة.. برشلونة دون ظهير أيمن أمام مايوركا

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 19:46

كتب : FilGoal

برشلونة ضد فيكتوريا بلزن

عاد جيرارد بيكيه وجوردي ألبا لتشكيل برشلونة الأساسي لمواجهة ريال مايوركا في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ويغيب رونالد أراخو وجول كوندي وفرينكي دي يونج وممفيس ديباي بسبب الإصابة.

وتواجد الثنائي رافينيا وبيدري على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - أندريس كريستنسن - جيرارد بيكيه - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرانك كيسي - جافي

خط الهجوم: أنسو فاتي - روبرت ليفاندوفسكي - عثمان ديمبيلي

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يحتل مايوركا المركز العاشر بثمانئ نقاط.

برشلونة ريال مايوركا الدوري الإسباني
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