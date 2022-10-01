التشكيل - عودة الأبقار المقدسة.. برشلونة دون ظهير أيمن أمام مايوركا

ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا

المشعوذ بات جديرًا بالشعار.. أمانسيو أمارو رئيسا شرفيا لـ ريال مدريد

بيريز: يجب أن نذكّر الخليفي من هو ريال مدريد.. وبنزيمة سيفوز بالكرة الذهبية

تقارير: ساعات لوبيتيجي في إشبيلية باتت معدودة.. وسامباولي يقترب من العودة

فاتي: التوقف الدولي يكلف كثيرا.. وهكذا خدمنا التعادل مع رايو فايكانو

بالدي عن مركزه الجديد: سأفعل ما يطلبه مني تشافي دائما.. يجب أن أتأقلم

تشافي: عدم استقبال الأهداف مهم للغاية.. ولا يجب أن نسمح للخصم باللعب بأسلوبه

شتيجن: الفوز أهم من الرقم القياسي.. ما زلنا في حاجة للتحسن