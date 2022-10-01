جالاجر: هدفي الأول كتب بين النجوم.. وللأسف أتى أمام كريستال بالاس

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 19:33

كتب : FilGoal

كونور جالاجر

أبدى كونور جالاجر لاعب وسط تشيلسي سعادته بتسجيل هدف فوز فريقه على فريقه السابق كريستال بالاس، في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جالاجر في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "إنها لحظة مميزة لي، لقد أتيت وسجلت هدف الفوز وهو أول أهدافي مع تشيلسي".

وأضاف "لقد كتب ذلك بين النجوم. لسوء الحظ أتى أمام بالاس ولكني كنت أبحث عن هدفي الأول".

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وأوضح "الكل يعرف كم أحببت وجودي هنا في كريستال بالاس. أشكر النادي بأكمله والجماهير على الاستقبال الذي حظيت به اليوم".

وتابع "أتمنى أن أواصل بناء ثقتي بهذا الهدف. أريد العمل بكل جهد مع المدرب جراهام بوتر لأصبح متاحا وقتما يحتاج إليّ".

واختتم "سواء بدأت المباراة أو أتيت من مقاعد البدلاء. بالتأكيد أريد البدء وأنا بحاجة لإظهار أني جيد بما فيه الكفاية".

ولعب جالاجر معارا في صفوف كريستال بالاس طوال الموسم الماضي.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 13 نقطة من 7 مباريات في المركز الخامس مؤقتا.

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