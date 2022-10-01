كلوب: نواجه المشاكل دائما أمام برايتون

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه بحاجة إلى وجود رد فعل من أجل تحسن النتائج من جديد.

وتعادل ليفربول مع برايتون بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة بي بي سي: "هناك العديد من القصص في تلك المباراة الاولى عن كيفية استقابلنا لهدفين مبكرين، ثم العودة والتقدم ثم قصة كيف ألقينا بها بعيدا".

واستمر "برايتون فريق كرة قدم جيد ولعبوا بتشكيل مختلف الليلة لقد فاجئونا بالفعل لكن عندما أردكنا ذلك كنا متأخرين بهدفين بالفعل كان بإمكننا تحقيق الفوز ولكن لا أعرف إن كنا نستحقه لأنهم استحقوا الحصول على شيء".

وتابع "مع كل الأشياء التي حققناها خلال الأسبوع فإن الثقة مثل زهرة صغيرة وعندما يختمها شخصا ما يكون الأمر صعبا، علينا أن نتقبل التعادل صحيح لا يكفي هذا بالتسبة لنا ولكنه ما حصلنا عليه".

وأضاف "لقد تحدثت مع اللاعبين بالطريقة التي أتحدث بها إليكم، لا أعرف عدد المرات التي أقول بها إننا نحتاج إلى رد فعل الهدف الأول كان له تأثير كبير على كلا الفريقين".

وشدد "كان بإمكاننا أن ندافع بشكل أفضل ولكن هذه هي كرة القدم وعليك قبولها، في يوم مثل هذا وعندما تبدأ بتلك الطريقة يجب أن تقاتل كان الأمر ليكون لطيفا لو حققنا الفوز، دائما ما نواجه مشكلة أمام برايتون لأنه فريق قوي ولكن علينا أن نكون أفضل".

وأتم "أعرف أن لدينا 10 نقاط ولكن هذه هي الحقيقة ولا يجب أن نختبئ منها ولكن علينا أن نتعاون سويا ونبني على ذلك".

ليفربول رفع رصيده للنقطة العاشرة في المركز التاسع، ووصل رصيد برايتون ننقطة 14 في المركز الرابع.