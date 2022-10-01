جراهام بوتر: حققنا الفوز في ملعب صعب بفضل لاعبي تشيلسي

أرجع جراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي فوز فريقه على كريستال بالاس إلى لاعبي فريقه.

وفاز تشيلسي على كريستال بالاس في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي بهدفين لهدف، في أولى مباريات جراهام بوتر مع البلوز في البريميرليج.

وقال بوتر عقب المباراة لقناة بي تي سبورت: "نحن سعداء بالنتيجة، إنه ملعب صعب علينا القدوم إليه، أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد لكننا استقبلنا الهدف من أول فرصة لهم داخل منطقة الجزاء".

وأضاف "الفضل في الفوز يرجع إلى اللاعبين، نجحوا في تدارك الهدف ولم يتركوا رؤوسهم تنخفض وكان من الجيد تسجيل هدف التعادل والعودة في المباراة".

وواصل "كان علينا البقاء على فرصتنا لأن كريستال بالاس فريق جيد ولديه لاعبين مميزين، وأن تسجل هدفا وتحصل على 3 نقاط فهذا أمر رائع لذلك فإن الفضل يعود إلى اللاعبين".

كانت هناك روح جماعية بين اللاعبين ونحن سعداء بالنقاط الثلاث

وبسؤاله عن إذا ما كان تياجو سيلفا مدافع فريقه يستحق الطرد قال: "حقيقة كان بعيدا جدا عن المرمى عندما لمس الكرة بيده وكان يمكن أن يذهب في الاتجاه الآخر".

وأتم تصريحاته "اللعبة كانت قريبة ويمكنني أن أفهم شعور باتريك فييرا بالإحباط".