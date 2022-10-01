دي زيربي: مواجهة ليفربول كانت مجنونة.. فخور بما قدمه فريقي

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 18:43

كتب : FilGoal

روبيرتو دي زيربي - ليفربول أمام برايتون

ظهر الإيطالي روبيرتو دي زيربي فخورا بفريقه برايتون بعد التعادل أمام ليفربول في آنفيلد.

وتعادل برايتون في أولى مباريات دي زيربي أمام ليفربول بثلاثة أهداف لكل فريق ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال دي زيربي في تصريحات لشبكة "بي بي سي سبورت": "إنها مباراة مجنونة، أنا سعيد وفخور بلاعبي فريقي".

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وأضاف "كانت هناك إمكانية للفوز ولكن ليفربول فريق رائع، كنت أعلم أنها ستكون مباراة صعبة قبل بدايتها وكانت صعبة للغاية بالفعل".

وتابع "النقطة مهمة لنا في النهاية لأن ليفربول هو ليفربول، كان لدينا الكثير من الفرص لتسجيل الأهداف وإذا خرجنا منتصرين فلم أكن لأشعر وكأنن سرقنا الفوز".

وواصل "أرست رسالة لتروسارد عندما كان مع منتخب بلجيكا وأخبرته أنه بحاجة لزيادة عدد أهدافه وأعتقد أنه جعلني سعيدا بالفعل".

واستكمل "علينا أن نتعلم كيفية تحسين حيازة الكرة وزيادة سرعة الكرة والأمر متروك لنا".

وأتم "من الصعب التحكم في المباراة بهذا الشكل في الدوري، فقط مانشستر سيتي يفعل ذلك. هدفنا هو البدء في السيطرة على المباراة مستقبلا".

وأصبح تروسارد أول لاعب يسجل هدفين أمام ليفربول في ملعب آنفيلد خلال الشوط الأول منذ عمرو زكي مع ويجان في أكتوبر 2008.

الجناح البلجيكي بات ثالث لاعب يسجل أمام ليفربول في آنفيلد في البريميرليج بعد أندريا أرشافين في 2009 وبيتر ندولفو في 1995.

ليفربول رفع رصيده للنقطة العاشرة في المركز التاسع، ووصل رصيد برايتون ننقطة 14 في المركز الرابع.

ليفربول برايتون الدوري الإنجليزي
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