المصائب لا تأتي فرادى.. نيوكاسل يضرب فولام برباعية وخروج ميتروفيتش مصابا

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 18:36

كتب : FilGoal

نيوكاسل يونايتد × فولام

سحق نيوكاسل يونايتد مضيفه فولام بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى فولام صفعة مبكرة بطرد لاعبه ناثانيال تشالوباه، ليأتي الهدف الأول سريعا في الدقيقة 11 بواسطة كالوم ويلسون.

وفي الدقيقة 33 أضاف ميجيل ألميرون الهدف الثاني بعد تمريرة من برونو جيماريش.

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زادت مصاعب فولام بإصابة هدافه ألكساندر ميتروفيتش، وخروجه لصالح كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 43 سجل شون لونجستاف ثالث أهداف الفريق، فيما عاد ألميرون بالرابع في الدقيقة 57.

وسجل بوبي ريد هدف فولام الوحيد في الدقيقة 88.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع، بفارق الأهداف عن فولام الثامن.

وتعادل برينتفورد سلبيا مع مضيفه بورنموث، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر.

فيما واصل بورنموث تصحيح انطلاقته السيئة، ليخوض مباراته الرابعة على التوالي بلا هزيمة منذ الخسارة الثقيلة أمام ليفربول بتسعة أهداف دون رد، رافعا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني عشر.

وحقق إيفرتون فوزه الثاني على التوالي والثاني عموما هذا الموسم على حساب ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف وحيد، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر.

ساوثامبتون الذي تجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز السادس عشر، سجل الهدف الأول بواسطة جو أريبو في الدقيقة 49، قبل أن يرد التوفيز بهدفي كونور كودي ودوايت مكنيل في الدقيقتين 52 و54.

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