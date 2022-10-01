تشاكا: أرسنال كان الأفضل أمام توتنام منذ اللحظة الأولى.. والأهم هو مساعدة الفريق

شدد جرانيت تشاكا لاعب أرسنال على أن فريقه كان الأفضل أمام توتنام منذ اللحظة الأولى في المباراة مشيرا إلى أن مساعدة الجانرز أهم دائما من التسجيل.

وفاز أرسنال على توتنام في الديربي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في افتتاح مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال تشاكا في تصريحات لشبكة بي سي سبورتس بعد المباراة: "لم يكن لدينا الكثير من الوقت للاستعداد بسبب التوقف الدولي لكننا رأينا بالأمس في التدريبات أننا في أفضل حال".

وأضاف "منذ الثانية الأولى أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل، عانينا قليلا في نهاية الشوط الأول لكن في الثاني كنا أفضل بكثير".

وواصل "أنا سعيد جدا بالتسجيل ومساعدة الفريق على الفوز".

وأتم "إنه هدفي في الديربي الأول في إنجلترا ولكن الفريق أهم من أي شيء، أنا سعيد للغاية بذلك".

ووقع تشاكا على هدفه الثاني في الدوري مع ثلاث تمريرات حاسمة في ثماني مباريات لعبها مع أرسنال هذا الموسم.

ويتربع الجانرز على صدارة الدوري الإنجليزي بـ21 نقطة من سبعة انتصارات وهزيمة واحدة أمام مانشستر يونايتد.