كونتي: كان يجب أن نستغل الفرص التي أتيحت لنا.. والطرد جعلنا نغير طريقة لعبنا

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 18:25

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - توتنام أمام نوتنجهام فورست

شدد أنطونيو كونتي مدرب توتنام على أن فريقه كان بالإمكان أن يقدم أفضل مما قدمه خلال مواجهة أرسنال في الدوري لولا ارتكاب الأخطاء في التمرير.

وخسر توتنام أمام أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كونتي في تصريحات لشبكة BT سبورتس: "الشوط الأول كان متوازنا وأتيحت لنا الكثير من الفرص للتسجيل ولكن ارتكبنا أخطاء فادحة في التمريرة الأخيرة".

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واستمر "في الشوط الثاني استقبلت شباكنا للمرة الثانية هدفا مبكرا وكان بإمكاننا تقديم أفضل مما قدمناه".

وتابع "البطاقة الحمراء التي تلقاها إيمرسون رويا جعلت المباراة صعبة جدا وكان علينا أن نتغير تماما، في النهاية كان قرار الحكم ولا أريد التعليق".

وأضاف "كان يمكن أن نستغل الفرص بشكل أفضل والبقاء مستيقظين وأكرر لكننا ارتكبنا أخطاء كبيرة في التمريرات السهلة ولكن هذه الأشياء تحدث خصوصا بعد العودة من التوقف الدولي الأمر يكون صعبا على اللاعبين لأنهم يعودو لنقاط مختلفة".

وأتم "علينا الآن المضي قدما وأن نبذل جهدنا لنظل قريبين من الفرق الأخرى في الدوري، في نهاية المباراة حاولت إعطاء بعض الدقائق للاعبين لأنها كانت قد حسمت ولاننا نحتاج إلى الفريق بأكمله لأنه لدينا العديد من المباريات المقبلة في فترة قصيرة".

واستمر أرسنال في صدارة الدوري برصيد 21 نقطة وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني ب 17 نقطة وهو نفس رصيد توتنام الذي توقف عنده في المركز الثالث.

أنطونيو كونتي أرسنال توتنام الدوري الإنجليزي الممتاز
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