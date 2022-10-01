جيسوس: أشعر أنني في بيتي بسبب أرسنال

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 18:08

كتب : FilGoal

جابريل جيسوس

عبر جابريال جيسوس مهاجم أرسنال عن سعادته بعد فوز فريقه على توتنام في مباراة الدربي بين الفريقين في الدوري الإنجليزي.

وفاز أرسنال على توتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي في المباراة التي أقيمت بملعب الإمارات.

وسجل جيسوس أحد أهداف فريقه خلال دربي شمال لندن.

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وقال المهاجم البرازيلي عقب المباراة لقناة بي تي سبورت: "أنا سعيد حقا بالهدف الذي سجلته في الدربي أمام توتنام".

وأضاف "بصراحة، هذه هي المرة الثانية التي أسجل فيها في الدربي، الأولى كانت مع منتخب البرازيل أمام الأرجنتين وأنا سعيد للغاية".

وأكمل "أريد أن أسجل في كل مباراة وأظهرنا الطرية التي يلعب بها الفريق منذ الدقيقة الأولى، ولعبنا مثلما نريد".

وأتم تصريحاته "نستحق الفوز ولا أعرف عدد الفرص التي صنعناها خلال المباراة، أشعر أنني في منزلي بسبب اللاعبين والموظفين في النادي وهذا ساعدني كثيرا، لذلك أنا سعيد حقا هنا ونحن في حالة جيدة".

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