صاروخية صديق الأمس تكتب لـ جراهام بوتر الفوز الأول على كريستال بالاس

حقق تشيلسي الفوز الأول تحت قيادة جراهام بوتر بالانتصار على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق بوتر الفوز الأول له في مسيرته على كريستال بالاس بعد 7 مباريات سابقة خاضهم أمام الفريق اللندني.

المباراة كانت هي الأولى لتشيلسي تحت قيادة بوتر في الدوري الإنجليزي والثانية له بشكل عام مع الفريق.

وسجل أودسون إدوارد هدف كريستال بالاس بينما سجل بيير إيمريك أوباميانج هدف تشيلسي.

الفوز رفع رصيد تشيلسي للنقطة الـ 13 في المركز الخامس بفارق نقطة عن برايتنو صاحب المركز الرابع، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة السادسة في المركز الـ 16.

التشكيل

بدأ جراهام بوتر المباراة برباعي هجومي مكون من كاي هافيرتز وماسون ماونت ورحيم ستيرلنج وأوباميانج.

أوباميانج يقود هجوم تشيلسي لأول مرة في الدوري🔵 ويلفريد زاها يقود هجوم كريستال بالاس أمام البلوز🟣#السبت_الكروي pic.twitter.com/ahZxLXh9HB — FilGoal (@FilGoal) October 1, 2022

تقدم كريستال بالاس سريعا في الدقيقة السابعة عن طريق إدوار مستغلا عرضية رائعة من دوردان أيو ليضع الكرة في الشباك بقدمه بشكل جميل.

وكاد أيو أن يضاعف النتيجة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن كريبا أريزابالاجا تمكن من ابعاد الكرة

وفي الدقيقة الـ 37 تعادل أوباميانج لتشيلسي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة رأسية من تياجو سيلفا.

وخرج ناثانيال كلاين مصابا في الدقيقة الـ 42، ليحل تومكنز بدلا منه، اللاعب الإنجليزي تعرض لإصابة قوية خرج على أثرها من محمولا على نقالة.

وبدأ تشيلسي الشوط الثاني بتسديدة بعيدة من بن تشيلويل في الدقيقة الـ 56.

وكاد إدوارد أن يتقدم من جديد لأصحاب الأرض ولكن كيبا واصل التألق في التصدي.

وفي الدقيقة الـ 89 سجل البديل كونور جالاجر هدف الفوز لتشيلسي بتسديدة صاروخية عجز الحارس عن التصدي لها.

جالاجر كان قد قضى الموسم الماضي معارا من تشيلسي إلى كريستال بالاس.

وسيلعب كريستال بالاس في مباراته المقبلة ضد ليدز يونايتد، بينما سيستضيف تشيلسي فريق ولفرهامبتون على ملعب ستامفورد بريدج.