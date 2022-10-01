صاروخية صديق الأمس تكتب لـ جراهام بوتر الفوز الأول على كريستال بالاس

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 18:07

كتب : FilGoal

كونور كالاجير - تشيلسي

حقق تشيلسي الفوز الأول تحت قيادة جراهام بوتر بالانتصار على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق بوتر الفوز الأول له في مسيرته على كريستال بالاس بعد 7 مباريات سابقة خاضهم أمام الفريق اللندني.

المباراة كانت هي الأولى لتشيلسي تحت قيادة بوتر في الدوري الإنجليزي والثانية له بشكل عام مع الفريق.

أخبار متعلقة
أرتيتا: أرسنال هزم توتنام بالحرية والشجاعة.. وجيسوس نقلنا إلى مستوى مختلف تريزيجيه يحصل على ركلة جزاء في فوز طرابزون المثير على قيصري تمريرة حاسمة ومساهمة ثامنة.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام برايتون عودة غير مكتملة.. ستة أهداف تكتب تعادل ليفربول وبرايتون في انطلاقة دي زيربي

وسجل أودسون إدوارد هدف كريستال بالاس بينما سجل بيير إيمريك أوباميانج هدف تشيلسي.

الفوز رفع رصيد تشيلسي للنقطة الـ 13 في المركز الخامس بفارق نقطة عن برايتنو صاحب المركز الرابع، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة السادسة في المركز الـ 16.

التشكيل

بدأ جراهام بوتر المباراة برباعي هجومي مكون من كاي هافيرتز وماسون ماونت ورحيم ستيرلنج وأوباميانج.

تقدم كريستال بالاس سريعا في الدقيقة السابعة عن طريق إدوار مستغلا عرضية رائعة من دوردان أيو ليضع الكرة في الشباك بقدمه بشكل جميل.

وكاد أيو أن يضاعف النتيجة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن كريبا أريزابالاجا تمكن من ابعاد الكرة

وفي الدقيقة الـ 37 تعادل أوباميانج لتشيلسي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة رأسية من تياجو سيلفا.

وخرج ناثانيال كلاين مصابا في الدقيقة الـ 42، ليحل تومكنز بدلا منه، اللاعب الإنجليزي تعرض لإصابة قوية خرج على أثرها من محمولا على نقالة.

وبدأ تشيلسي الشوط الثاني بتسديدة بعيدة من بن تشيلويل في الدقيقة الـ 56.

وكاد إدوارد أن يتقدم من جديد لأصحاب الأرض ولكن كيبا واصل التألق في التصدي.

وفي الدقيقة الـ 89 سجل البديل كونور جالاجر هدف الفوز لتشيلسي بتسديدة صاروخية عجز الحارس عن التصدي لها.

جالاجر كان قد قضى الموسم الماضي معارا من تشيلسي إلى كريستال بالاس.

وسيلعب كريستال بالاس في مباراته المقبلة ضد ليدز يونايتد، بينما سيستضيف تشيلسي فريق ولفرهامبتون على ملعب ستامفورد بريدج.

تشيلسي كريستال بالاس الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
جالاجر: هدفي الأول كتب بين النجوم.. وللأسف أتى أمام كريستال بالاس كلوب: نواجه المشاكل دائما أمام برايتون جراهام بوتر: حققنا الفوز في ملعب صعب بفضل لاعبي تشيلسي دي زيربي: مواجهة ليفربول كانت مجنونة.. فخور بما قدمه فريقي المصائب لا تأتي فرادى.. نيوكاسل يضرب فولام برباعية وخروج ميتروفيتش مصابا تشاكا: أرسنال كان الأفضل أمام توتنام منذ اللحظة الأولى.. والأهم هو مساعدة الفريق كونتي: كان يجب أن نستغل الفرص التي أتيحت لنا.. والطرد جعلنا نغير طريقة لعبنا جيسوس: أشعر أنني في بيتي بسبب أرسنال
أخر الأخبار
بطريقة استثنائية.. ميار شريف تفوز بلقب بطولة بارما المفتوحة للتنس 13 دقيقة | رياضات أخرى
منتخب مصر للكرة الشاطئية يخسر نهائي بطولة "كوسافا" أمام السنغال 18 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل ميلان - حارس جديد وظهير سنغالي أساسيان أمام إمبولي 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - عودة الأبقار المقدسة.. برشلونة دون ظهير أيمن أمام مايوركا 27 دقيقة | الدوري الإسباني
بنها يعلن إعارة مودي شلاطه إلى فيوتشر 38 دقيقة | الكرة المصرية
جالاجر: هدفي الأول كتب بين النجوم.. وللأسف أتى أمام كريستال بالاس 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - أنس أسامة وكيندال ديكيس يقودان قائمة الاتحاد للبطولة العربية 53 دقيقة | رياضات أخرى
مران الزمالك - غياب جمعة وإمام عاشور.. وجلسات متواصلة من فيريرا 54 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت 3 بمشاركة سافيو.. الأهلي يهزم أسوان وديا بهدفين 4 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء