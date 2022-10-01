تمريرة حاسمة ومساهمة ثامنة.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام برايتون
السبت، 01 أكتوبر 2022 - 18:04
كتب : FilGoal
شارك محمد صلاح في تعادل ليفربول مع برايتون بثلاثة أهداف لكل فريق ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي على ملعب آنفيلد.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وصنع محمد صلاح الهدف الأول لليفربول لزميله روبيرتو فيرمينو في المباراة.
ورفع صلاح رصيده من المساهمات مع ليفربول هذا الموسم للرقم 8 خلال 10 مباريات بواقع أربعة أهداف وأربع تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.
نستعرض معا ما قدمه محمد صلاح أمام برايتون.
الدقائق: 90
صناعة الأهداف: 1
التسديدات: 5
التسديدات على المرمى: 2
إهدار الفرص المؤكدة: 2
صناعة الفرص المؤكدة: 1
التمريرات المفتاحية: 1
الفوز بالصراعات الثنائية: 1
فقد الاستحواذ: 14
نرشح لكم
جالاجر: هدفي الأول كتب بين النجوم.. وللأسف أتى أمام كريستال بالاس كلوب: نواجه المشاكل دائما أمام برايتون جراهام بوتر: حققنا الفوز في ملعب صعب بفضل لاعبي تشيلسي دي زيربي: مواجهة ليفربول كانت مجنونة.. فخور بما قدمه فريقي المصائب لا تأتي فرادى.. نيوكاسل يضرب فولام برباعية وخروج ميتروفيتش مصابا تشاكا: أرسنال كان الأفضل أمام توتنام منذ اللحظة الأولى.. والأهم هو مساعدة الفريق كونتي: كان يجب أن نستغل الفرص التي أتيحت لنا.. والطرد جعلنا نغير طريقة لعبنا جيسوس: أشعر أنني في بيتي بسبب أرسنال