تمريرة حاسمة ومساهمة ثامنة.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام برايتون

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 18:04

كتب : FilGoal

محمد صلاح - إيفرتون وليفربول

شارك محمد صلاح في تعادل ليفربول مع برايتون بثلاثة أهداف لكل فريق ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي على ملعب آنفيلد.

وصنع محمد صلاح الهدف الأول لليفربول لزميله روبيرتو فيرمينو في المباراة.

ورفع صلاح رصيده من المساهمات مع ليفربول هذا الموسم للرقم 8 خلال 10 مباريات بواقع أربعة أهداف وأربع تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.

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نستعرض معا ما قدمه محمد صلاح أمام برايتون.

The Scout's preset squads: Own Salah, De Bruyne and Kane

الدقائق: 90

صناعة الأهداف: 1

التسديدات: 5

التسديدات على المرمى: 2

إهدار الفرص المؤكدة: 2

صناعة الفرص المؤكدة: 1

التمريرات المفتاحية: 1

الفوز بالصراعات الثنائية: 1

فقد الاستحواذ: 14

ليفربول برايتون الدوري الإنجليزي محمد صلاح
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