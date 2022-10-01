عودة غير مكتملة.. ستة أهداف تكتب تعادل ليفربول وبرايتون في انطلاقة دي زيربي

"إنها مخاطرة لأن دي زيربي لا يعرف البريميرليج جيدا".

هكذا كان رأي جراهام سونيس عن تعيين برايتون للمدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي بعد رحيل جراهام بوتر.

حسنا، هذا ليس بتأكيد على أي شيء سيقدمه دي زيربي مستقبلا الذي ربما كان قادرا على التقدم بأربعة أهداف على ليفربول في الشوط الأول ولكنه في النهاية نجح بالخروج بنقطة من آنفيلد.

سجل أهداف ليفربول فيرمينو هدفين وآدم ويبستر بالخطأ في مرماه، بينما أحرز تروسارد ثلاثية برايتون ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي على ملعب آنفيلد.

التشكيل

قرر يورجن كلوب إبقاء الثلاثي ديوجو جوتا وداروين نونيز ولويس دياز على مقاعد البدلاء ليدفع بفابيو كارفاليو مع صلاح وفيرمينو في الهجوم.

على الجانب الآخر، قرر روبيرتو دي زيربي إجراء تغيير وحيد عن تشكيل آخر مباراة لجراهام بوتر بدخول بيرفس إستوبينان في مكان إينوك مويبو.

أحداث المباراة

برايتون لم يمنح ليفربول الكثير في آنفيلد ليتقدم ليوناردو تروسارد بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة بعد خطأ مشترك بين جوردان هندرسون وترنت ألكسندر أرنولد ليصدم أصحاب الأرض سريعا.

وكاد داني ويلباك أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 11 برأسية من عرضية سولي مارش ولكن أليسون تألق في التصدي لها.

دقيقتان بعد ذلك وعاد أليسون للتألق مجددا لينقذ تسديدة من ليوناردو تروسارد من داخل منطقة الجزاء.

ظهور ليفربول الأول في المباراة جاء في الدقيقة 14 بانفراد لمحمد صلاح وتسديدة تصدى لها سانشيز حارس برايتون بنجاح.

تروسارد واصل تألقه ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 18 بعد تمريرة من سولي مارش مستغلا بطئ فان دايك في العودة ليسدد يسارية قوية سكنت شباك أليسون.

وأصبح تروسارد أول لاعب يسجل هدفين أمام ليفربول في ملعب آنفيلد خلال الشوط الأول منذ عمرو زكي مع ويجان في أكتوبر 2008.

وسدد أرنولد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 22 ولكنها جاءت بجوار القائم.

وعاد سانشيز للتألق مجددا أمام تسديدة محمد صلاح في الدقيقة 31 ليمنع هدف تقليص الفارق.

صلاح تكفل بالصناعة هذه المرة ليمرر إلى فيرمينو الذي أودع الكرة بنجاح في الشباك مع الدقيقة 33 لتؤكد بعدها تقنية الفيديو الهدف وينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

يورجن كلوب أقحم لويس دياز في مكان فابيو كارفالو بين شوطي المباراة.

دياز لم يحتج لأكثر من ثماني دقائق ليصنع الهدف الثاني لروبيرتو فيرمينو.

ورفع فيرمينو رصيده من المساهمات في آنفيلد هذا الموسم للرقم ثمانية بواقع خمسة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة ليكون أكثر لاعب يساهم في أهداف على ملعب فريقه منذ بداية الدوري.

وفي الدقيقة 57، كاد فيرمينو أن يوقع على الهاتريك بعد عرضية من أرنولد ورأسية من البرازيلي تألق الحارس سانشيز في التصدي لها.

كلوب تدخل مجددا في الدقيقة 59 ليدخل هيرفي إيليوت وجيمس ميلنر في مكان جوردان هندرسون وكوستاس تسيميكاس.

عودة ليفربول اكتملت مع الدقيقة 64 بعد ركنية لعبها أرنولد وغالطت الجميع لتصطدم بآدم ويبستر وتسكن شباك برايتون.

تدخل دي زيربي للمرة الأولى بدخول كاورو ميتوما في مكان باسكال جروس بعد 66 دقيقة.

أليسون عاد للتألق مجددا أمام رأسية داني ويلباك ليمنع هدف التعادل لبرايتون مع الدقيقة 74.

كلوب قرر بعدها دخول ديوجو جوتا في مكان روبيرتو فيرمينو مع الدقيقة 76 ليرد دي زيربي بدخول آدم لالانا في مكان بيرفس إستوبينان.

ومع الدقيقة 84، عاد ليوناردو تروسارد ليوقع على الهاتريك بعد عرضية كاورو ميتوما.

وأصبح الجناح البلجيكي ثالث لاعب يسجل أمام ليفربول في آنفيلد في البريميرليج بعد أندريا أرشافين في 2009 وبيتر ندولفو في 1995.

وتألق سانشيز في منع الهدف الرابع من أمام آرنولد الذي لعب ضربة حرة مباشرة رائعة تصدى لها الحارس الإسباني بصعوبة مع الدقيقة 91.

ولم تسفر المباراة عن جديد ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية اللقاء المثير.

ليفربول رفع رصيده للنقطة العاشرة في المركز التاسع، ووصل رصيد برايتون ننقطة 14 في المركز الرابع.