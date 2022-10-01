أرتيتا: أرسنال هزم توتنام بالحرية والشجاعة.. وجيسوس نقلنا إلى مستوى مختلف

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال سعادته بالفوز على توتنام في دربي لندن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا في تصريحاته لـ "بي بي سي سبورت" عقب المباراة: "اللاعبون جلبوا الفوز واستحقوه. كان عملا جماعيا من الفريق بداية من الدفاع وصولا إلى الهجوم".

وأضاف "أتمنى أن يمنحهم ذلك المزيد من الإيمان بقدرتهم على الفوز بمباريات من هذا المستوى وبالطريقة التي نريد اللعب بها".

وأوضح "لدينا رابطة قوية مع مشجعينا، ولدينا فرصة لمنحهم السعادة. نحن نركز على عملنا، فهذا يدل أننا على الطريق الصحيح".

وتابع أرتيتا "يمكنك أن تشعر بالرغبة والتواضع. لم يفز هذا الفريق بأي شيء بعد، ومن المهم أن نحتفظ بهذا التواضع".

وفي تصريحات تالية لـ "بي تي سبورت" قال المدرب الإسباني: "هدف توماس بارتي كان شيئا منتظرا. وطريقة لعبنا تسمح لنا بالهجوم بأشكال مختلفة".

وأوضح "توتنام يمكنه أن يهدد بسهولة ولكننا لم نضع ذلك في ذهننا ولعبنا بحرية وشجاعة. هذا يمنحنا الكثير من الثقة".

وأخيرا عن البرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم الفريق قال: "إنه يملك عقلية الفوز. طريقة تدربه كل يوم تمنح الفريق الثقة، ولقد نقلنا إلى مستوى مختلف".

ورفع أرسنال رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد توتنام عند 17 نقطة في المركز الثالث مؤقتا.