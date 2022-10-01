ضد ليفربول وفي أنفيلد.. تروسار يحقق ما لم يحدث منذ عمرو زكي

إنجاز حققه لياندرو تروسار لاعب برايتون في مواجهة ليفربول على ملعب الأخير أنفيلد ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء ذلك حيث سجل تروسار الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، بعد تمريرة من داني ويلبك.

وفي الدقيقة 18 تلقى تروسار تمريرة أخرى من سولومون مارش ليسجل الثاني.

وبذلك بات تروسار أول لاعب يسجل ثنائية في شباك ليفربول على أرضية أنفيلد في الدوري الإنجليزي، منذ المهاجم المصري عمرو زكي بقميص ويجان في أكتوبر 2008.

لاحقا قلص روبرتو فيرمينو الفارق في الدقيقة 33 بهدف بعد تمريرة حاسمة من محمد صلاح.

وفي الشوط الثاني نجح فيرمينو في إدراك التعادل بعمل فردي مميز بعد تمريرة من لويس دياز، في الدقيقة 54.

وأكمل ليفربول عودته بهدف عكسي سجله آدم ويبستر في شباكه عن طريق الخطأ في الدقيقة 63.

ولكن عاد تروسار وسجل الثالث في الدقيقة 83، ليصبح أول من يسجل هاتريك ضد ليفربول في أنفيلد بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويخوض برايتون المباراة الأولى تحت قيادة مدربه الجديد روبرتو دي زيربي.

وتولى الإيطالي قيادة الفريق بعد رحيل جراهام بوتر، الذي يقود تشيلسي الآن خلفا للألماني توماس توخيل.