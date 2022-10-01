انتهت - كريستال بالاس (1)-(2) تشيلسي.. جالاجر يحسمها

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة كريستال بالاس ضد تشيلسي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق89. جوووووول قاتل لتشيلسي عن طريق جالاجر بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ق75. خروج أوباميانج ودخول بروخا.

ق71. تسديدة من إدوارد من داخل منطقة الجزاء ولكن كيبا يتألق في التصدي

ق56. تسديدة بعيدة من بن تشيلويل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42. خروج ناثان كلاين مصابا محمولا إلى خارج الملعب ودخول تومكنز بديلا له.

ق37. جوووول التعادل لتشيلسي عن طريق أوباميانج بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق10. تسديدة من أيو يتصدى لها كيبا أريزابالاجا.

ق7. جوووول أول لكريستال بالاس عن طريق إدسون إدوارد مستغلا عرضية رائعة من جوردان أيو ليضع الكرة بقدمه في المرمى.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 4:00 مساء