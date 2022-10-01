لندن حمراء.. أرسنال يدمر توتنام بثلاثية

"أتينا فرأينا فحكمنا.. شمال لندن حمراء منذ 1913" لافتة رفعها جمهور أرسنال قبل بداية الدربي أمام توتنام وكان لهم ما أرادوا بالفعل.

وانتصر أرسنال على توتنام اليوم السبت في ملعب الإمارات بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

افتتح توماس بارتي أهداف المباراة في الدقيقة 20.

وأدرك هاري كين التعادل للسبيرز من ركلة جزاء في الدقيقة 31.

وأعاد جابرييل خيسوس التقدم لأرسنال بتسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 49.

وطُرد إيمرسون رويال بشكل مباشر بعد تدخله بقوة على جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 62.

وعقب خمس دقائق فقط من طرد لاعب توتنام، أجهز جرانيت تشاكا على أرسنال بهدف ثالث.

بتلك النتيجة واصل أرسنال تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ21 نقطة بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.

فيما تجمد رصيد توتنام عند 17 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بفارق الأهداف ومباراة أكثر من سيتي.

وحافظ أرسنال بذلك الانتصار على سجله الخالي من الهزائم على ملعبه أمام توتنام منذ 12 عاما.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بقوة من قبل أرسنال وسدد مارتينيلي كرة قوية في الدقيقة الثانية ارتطمت بأحد لاعبي توتنام ثم القائم الأيمن وذهبت لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وفي الدقيقة 14 جاء أول تهديد من توتنام بعد تسديدة من ريتشارليسون لكن آرون رامسديل تألق وحرمه من هدف محقق.

وأطلق تشاكا تسديدة قوية مرت بجوار مرمى توتنام بقليل.

وفي الدقيقة 20 مرر بن وايت الكرة لبارتي الذي أطلق قذيفة بيمناه سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لأرسنال.

ورد عليه إيفان بيريسيتش بتسديدة يسارية ذهبت لخارج الملعب.

وحصل توتنام على ركلة جزاء في الدقيقة 29 بعد عرقلة جابرييل لريتشارليسون.

وحول هاري كين الركلة بنجاح ليدرك التعادل لتوتنام.

ومر خيسوس ببراعة من إيمرسون وكريستيان روميرو لكن تسديدته تصدى لها هوجو لوريس.

ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 49 سدد بوكيا ساكا كرة قوية ارتدت من لوريس ثم من روميرو لتمر الكرة أسفل جسد حارس مرمى توتنام وتابعها خيسوس بتسديدة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للمدفعجية.

وفي الدقيقة 62 طُرد إيمرسون مباشرة بعد تدخله بقوة على قدم مارتينيلي.

ولكن عقب خمس دقائق تسلم تشاكا الكرة أمام منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثالث لأرسنال.

هدأت المباراة كثيرا بعد الهدف الثالث ووضح جليا استسلام توتنام للهزيمة وتأكد أرسنال من الانتصار.

وغابت الفرص الخطيرة حتى النهاية ليفوز أرسنال بثلاثة أهداف لهدف.