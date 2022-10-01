تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام برايتون وثلاثي ناري على مقاعد البدلاء

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 15:09

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول الأساسي أمام برايتون، فيما يتواجد دييجو جوتا وداروين نوينز ولويس دياز على مقاعد البدلاء.

وأعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة برايتون بعد قليل، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويظهر فابيو كارفاليو صانع ألعاب ليفربول في التشكيل الأساسي لفريقه للمرة الأولى هذا الموسم من الدوري الإنجليزي.

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ويواجه ليفربول منافسه برايتون في الظهور الأول لمدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي الذي تولى المهمة خلفا لـ جراهام بوتر مدرب تشيلسي الحالي.

جاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت أرنولد – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – تسيمكاس

الوسط: جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا - فابينيو.

الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – فابيو كارفاليو.

ويتواجد ليفربول في المركز الثامن برصيد 9 نقاط جمعهم بعد خوض 6 مباريات.

فيما يحتل برايتون المركز الرابع برصيد 13 نقطة بعدما خاض نفس عدد المباريات.

محمد صلاح ليفربول برايتون
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