تشكيل تشيلسي - رباعي هجومي يواجه كريستال بالاس

أعلن جراهام بوتر مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيواجه كريستال بالاس على ملعب الأخير في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل مشاركة رباعي في خط هجوم تشيلسي الذي سيبدأ المباراة.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: ريس جيمس - ويسلي فوفانا - تياجو سيلفا - بن تشيلويل

الوسط: ماتيو كوفاسيتش - جورجينيو

الهجوم: كاي هافيرتز - ماسون ماونت - رحيم ستيرلنج

أمامهم: بيير إيمريك أوباميانج

ويحتل تشيلسي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ 16 برصيد 6 نقاط.