مؤتمر أنشيلوتي: بنزيما سيبدأ أمام أوساسونا.. وهذا موقف مودريتش

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 14:28

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على جاهزية كريم بنزيمة لمواجهة أوساسونا.

ويلعب ريال مدريد ضد أوساسونا، غدا الأحد ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "بنزيمة بخير وسيبدأ غدا. متأكد أنه سيظهر بشكل مميز لقد كان لديه الوقت للتعافي بشكل جيد".

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وتعافى بنزيمة من الإصابة التي غادر على إثرها الملعب في الدقيقة 30 من مباراة سيلتك الاسكلتندي يوم 6 سبتمبر في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

مودريتش

وعن تطورات إصابة لوكا مودريتش أوضح "مودريتش؟ لا شيء خطير. لديه مشكلة صغيرة في المباراة الأخيرة. إذا كان جاهزًا سيلعب ضد شاختار يوم الأربعاء ، وإلا فإنه سيلعب بالتأكيد ضد خيتافي".

وكشف "لوكا مودريتش سيبدأ التدريبات مع الفريق يوم الاثنين".

وواصل "لوكاس فاسكويز سيعود للعب الأسبوع المقبل. إنها حالة مشابهة لمودريتش".

وتابع "الفوز في كل المباريات حتى كأس العالم؟ نحن نعلم أنها لحظة مهمة. لاعبي فريقي متحمسون للغاية".

وأضاف "سنعطي راحة للاعبين الذين سيلعبون كأس العالم. من المحتمل جدًا أننا سنلعب بعدد أقل من اللاعبين حتى منتصف يناير".

وأكمل "هذه لحظة مهمة في الموسم. نلعب الكثير من المباريات في وقت قصير. تناوب اللاعبين سيكون مهمًا".

واختتم "أتفق مع لويس سواريز، فيدي فالفيردي لديه العديد من الصفات المشابهة لستيفن جيرارد".

وكان لويس سواريز هداف منتخب أوروجواي قد أثنى على مواطنه فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد وأنه يذكره بزميله السابق الإنجليزي ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول.

ويدخل ريال مدريد مواجهة أوساسونا وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الغسباني برصيد 18 نقطةفيما يتواجد أوساوسنا في المركز السادس برصيد 12 نقطة.

الدوري الإسباني كارلو أنشيلوتي كريم بنزيمة
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