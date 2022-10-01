تشكيل دربي لندن – خيسوس وساكا يقودان أرسنال.. وثلاثي ناري هجومي لـ توتنام
السبت، 01 أكتوبر 2022 - 12:36
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لملاقاة توتنام مساء اليوم السبت في ملعب الإمارات في تاسع جولات الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:
في حراسة المرمى: آرون رامسديل
في الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- ويليام ساليبا- جابرييل ماجاليس- بن وايت
في الوسط الدفاعي: جرانيت جاكا- توماس بارتي
في الوسط الهجومي: جابرييل مارتينيلي- مارتن أوديجارد- بوكايو ساكا
في الهجوم: جابرييل خيسوس
فيما جاء تشكيل توتنام الذي أعلنه مدربه أنطونيو كونتي كالتالي:
في حراسة المرمى: هوجو لوريس
في الدفاع: كليمنت لينجليه- إيريك داير- كريستيان روميرو
في الوسط الدفاعي: إيفان بيريسيتش- رودريجو بينتانكور- بيير هويبيرج- إيمرسون رويال
في الوسط الهجومي: سون هيونج مين- ريتشارليسون
في الهجوم: هاري كين
ويتصدر أرسنال جدول الترتيب بـ18 نقطة فيما يأتي توتنام ثالثا بـ17 نقطة.