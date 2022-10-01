تشكيل دربي لندن – خيسوس وساكا يقودان أرسنال.. وثلاثي ناري هجومي لـ توتنام

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 12:36

كتب : FilGoal

هاري كين - توماس بارتي - أرسنال ضد توتنام

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لملاقاة توتنام مساء اليوم السبت في ملعب الإمارات في تاسع جولات الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

في حراسة المرمى: آرون رامسديل

أخبار متعلقة
موندو ديبورتيفو: برشلونة يرغب في إنهاء أزمة جريزمان قبل كأس العالم حارس أرسنال عن النني: أحد ألطف الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي موندو ديبورتيفو: خطر فقدان ديمبيلي يجبر برشلونة على خطوة جديدة

في الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- ويليام ساليبا- جابرييل ماجاليس- بن وايت

في الوسط الدفاعي: جرانيت جاكا- توماس بارتي

في الوسط الهجومي: جابرييل مارتينيلي- مارتن أوديجارد- بوكايو ساكا

في الهجوم: جابرييل خيسوس

فيما جاء تشكيل توتنام الذي أعلنه مدربه أنطونيو كونتي كالتالي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

في الدفاع: كليمنت لينجليه- إيريك داير- كريستيان روميرو

في الوسط الدفاعي: إيفان بيريسيتش- رودريجو بينتانكور- بيير هويبيرج- إيمرسون رويال

في الوسط الهجومي: سون هيونج مين- ريتشارليسون

في الهجوم: هاري كين

ويتصدر أرسنال جدول الترتيب بـ18 نقطة فيما يأتي توتنام ثالثا بـ17 نقطة.

أرسنال توتنام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
حارس أرسنال عن النني: أحد ألطف الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي مواعيد مباريات اليوم السبت 1-10-2022 والقنوات الناقلة.. أرسنال وليفربول وبرشلونة ويد الأهلي والزمالك هالاند يكشف عن أبرز لقطة يتذكرها من ذكريات دربي مانشستر هالاند: جوارديولا يخبرنا ما سيحدث في المباراة ويحدث بالفعل.. إنه جنون صلاح: أنا مهووس بالتفاصيل.. إنها تصنع الفارق بين اللاعبين أستون فيلا يعلن غياب كمارا عن كأس العالم مؤتمر جوارديولا: الدربي لا يتعلق بحادثة روي كين وألفي هالاند.. ونحتاج لاستغلال ملعبنا مؤتمر كلوب: برايتون يملك مدربا شجاعا.. وهذا ما يهمني الآن
أخر الأخبار
تشكيل دربي لندن – خيسوس وساكا يقودان أرسنال.. وثلاثي ناري هجومي لـ توتنام 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موندو ديبورتيفو: برشلونة يرغب في إنهاء أزمة جريزمان قبل كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
حارس أرسنال عن النني: أحد ألطف الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي ساعة | الدوري الإنجليزي
موندو ديبورتيفو: خطر فقدان ديمبيلي يجبر برشلونة على خطوة جديدة ساعة | الكرة الأوروبية
اتحاد جدة يسابق الزمن لتجهيز حجازي لـ كلاسيكو النصر ساعة | الوطن العربي
خبر في الجول – الزمالك يكافئ لاعبيه الشباب وينوي تعديل عقودهم 2 ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة – لا جديد يذكر.. أمريكا بطلا لكأس العالم للسيدات 2 ساعة | كرة سلة
سموحة: سنضم لاعبا من الأهلي أو نحصل على أموال.. وهذا ما حدث مع أجايي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت 3 بمشاركة سافيو.. الأهلي يهزم أسوان وديا بهدفين 4 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء