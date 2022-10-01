موندو ديبورتيفو: برشلونة يرغب في إنهاء أزمة جريزمان قبل كأس العالم

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 12:15

كتب : FilGoal

جريزمان - أتليتكو مدريد

ترغب إدارة برشلونة في حسم ملف أنطوان جريزمان قبل كأس العالم.

وتقام مباريات كأس العالم 2022 بقطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وبحسب "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة مستعد لقبول 20 مليون يورو مقابل انتقال اللاعب نهائيا إلى أتليتكو مدريد.

أخبار متعلقة
موندو ديبورتيفو: خطر فقدان ديمبيلي يجبر برشلونة على خطوة جديدة اتحاد جدة يسابق الزمن لتجهيز حجازي لـ كلاسيكو النصر كرة سلة – لا جديد يذكر.. أمريكا بطلا لكأس العالم للسيدات خبر في الجول – الزمالك يكافئ لاعبيه الشباب وينوي تعديل عقودهم

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة مستعد للتنازل بهدف عدم عودة اللاعب بسبب راتبه المرتفع الذي يصل الى 21 مليون يورو سنويا.

ويعاني جريزمان من أزمة المشاركة لـ أقل من 30 دقيقة في كل مباراة مع أتليتكو مدريد.

ويمتلك الفرنسي بندا في تعاقده ينص على تفعيل بند الشراء في عقد استعارته من برشلونة البالغ 40 مليون يورو حال شارك في 50% من المباريات.

ويدخل جريزمان دائمًا مباشرةً بعد الدقيقة 60 لتجنب خوض دقائق تكفي لاحتساب المباراة، مما لا يجبر أتليتكو مدريد تفعيل البند.

وأبدى برشلونة مرونة في تخفيض المبلغ بنحو 50% من أجل تسهيل الأمر على أتليتكو مدريد والتخلص من اللاعب.

صاحب الـ 31 عاما شارك خلال 8 مباريات بالموسم الحالي وسجل 3 أهداف وصنع هدفا.

جريزمان برشلونة أتليتكو مدريد
نرشح لكم
نافاس يتحدث عن وضعه الصعب مع سان جيرمان قبل كأس العالم مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (0) - (0) توتنام.. القائم يحرم مارتينيلي من هدف تشكيل دربي لندن – خيسوس وساكا يقودان أرسنال.. وثلاثي ناري هجومي لـ توتنام حارس أرسنال عن النني: أحد ألطف الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي موندو ديبورتيفو: خطر فقدان ديمبيلي يجبر برشلونة على خطوة جديدة مواعيد مباريات اليوم السبت 1-10-2022 والقنوات الناقلة.. أرسنال وليفربول وبرشلونة ويد الأهلي والزمالك مارسيليا يتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا بعد الفوز على أنجيه موسيالا يقود بايرن ميونيخ للفوز برباعية على ليفركوزن
أخر الأخبار
نافاس يتحدث عن وضعه الصعب مع سان جيرمان قبل كأس العالم 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (0) - (0) توتنام.. القائم يحرم مارتينيلي من هدف 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل دربي لندن – خيسوس وساكا يقودان أرسنال.. وثلاثي ناري هجومي لـ توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
موندو ديبورتيفو: برشلونة يرغب في إنهاء أزمة جريزمان قبل كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
حارس أرسنال عن النني: أحد ألطف الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي ساعة | الدوري الإنجليزي
موندو ديبورتيفو: خطر فقدان ديمبيلي يجبر برشلونة على خطوة جديدة ساعة | الكرة الأوروبية
اتحاد جدة يسابق الزمن لتجهيز حجازي لـ كلاسيكو النصر 2 ساعة | الوطن العربي
خبر في الجول – الزمالك يكافئ لاعبيه الشباب وينوي تعديل عقودهم 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت 3 بمشاركة سافيو.. الأهلي يهزم أسوان وديا بهدفين 4 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء