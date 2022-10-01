موندو ديبورتيفو: برشلونة يرغب في إنهاء أزمة جريزمان قبل كأس العالم

ترغب إدارة برشلونة في حسم ملف أنطوان جريزمان قبل كأس العالم.

وتقام مباريات كأس العالم 2022 بقطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وبحسب "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة مستعد لقبول 20 مليون يورو مقابل انتقال اللاعب نهائيا إلى أتليتكو مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة مستعد للتنازل بهدف عدم عودة اللاعب بسبب راتبه المرتفع الذي يصل الى 21 مليون يورو سنويا.

ويعاني جريزمان من أزمة المشاركة لـ أقل من 30 دقيقة في كل مباراة مع أتليتكو مدريد.

ويمتلك الفرنسي بندا في تعاقده ينص على تفعيل بند الشراء في عقد استعارته من برشلونة البالغ 40 مليون يورو حال شارك في 50% من المباريات.

ويدخل جريزمان دائمًا مباشرةً بعد الدقيقة 60 لتجنب خوض دقائق تكفي لاحتساب المباراة، مما لا يجبر أتليتكو مدريد تفعيل البند.

وأبدى برشلونة مرونة في تخفيض المبلغ بنحو 50% من أجل تسهيل الأمر على أتليتكو مدريد والتخلص من اللاعب.

صاحب الـ 31 عاما شارك خلال 8 مباريات بالموسم الحالي وسجل 3 أهداف وصنع هدفا.