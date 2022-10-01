اتحاد جدة يسابق الزمن لتجهيز حجازي لـ كلاسيكو النصر

يسابق اتحاد جدة الزمن لتجهيز أحمد حجازي قائد الفريق قبل كلاسيكو النصر.

ويستضيف النصر منافسه اتحاد جدة، غدا الأحد ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وشارك حجازي تدريجيا في تدريبات الاتحاد، أمس الجمعة لكن لم يصل إلى مرحلة الجاهزية الكاملة بعد تعرضه للإصابة خلال التوقف الدولي الأخير.

ويبذل اتحاد جدة مجهودات مكثفة خلال الساعات الأخيرة من أجل تجهيز حجازي لمواجهة النصر.

وكانت صحيفة "الاقتصادية" قد أشارت إلى غياب حجازي بنسبة كبيرة عن مواجهة الاتحاد والنصر، ولكن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي نونو سانتو طلب تكثيف العمل ومحاولة تجهيز اللاعب.

حجازي شارك خلال مباراتي مصر أمام النيجر وليبريا أثناء فترة التوقف الدولي الأخيرة.

غياب حجازي سيمثل ضربة قوية لـ اتحاد جدة في ظل الغياب المتوقع أيضا للمهاجم البرازيلي رومارينيو هداف الفريق بسبب الإصابة.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط خلف الهلال والشباب ولكل منهما 12 نقطة بعد مرور 4 جولات.

يذكر أن اتحاد جدة يضم بين صفوفه الثنائي الدولي المصري، أحمد حجازي وطارق حامد.