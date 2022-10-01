مواعيد مباريات اليوم السبت 1-10-2022 والقنوات الناقلة.. أرسنال وليفربول وبرشلونة ويد الأهلي والزمالك

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 10:38

كتب : FilGoal

أرسنال - برينتفورد - فابيو فييرا

انتهى التوقف الدولي ويعود السبت الكروي الممتاز في كل بقاع العالم.

والبداية ستكون في إنجلترا في الواحدة والنصف ظهرا مع دربي لندن بين أرسنال وتوتنام عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

وفي الرابعة عصرا وعبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1" سيواجه ليفربول منافسه برايتون.

أما في السادسة مساء وعبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2" سيواجه كريستال بالاس منافسه تشيلسي.

ويلتقي برشلونة مع ريال مايوركا في الدوري الإسباني عبر قناة "بي إن سبورتس 1" في تمام التاسعة مساء.

أما في إيطاليا سيواجه إنتر ميلان منافسه روما في تمام السادسة مساء عبر قناة "أبو ظبي الرياضية 1".

وسيلتقي ميلان منافسه إمبولي عبر القناة ذاتها في التاسعة إلا ربع مساء.

ويواجه فولفسبورج الذي يضم بين صفوفه عمر مرموش منافسه شتوتجارت في تمام الثالثة والنصف عصرا.

ويلتقي باريس سان جيرمان بمنافسه نيس في الدوري الفرنسي في تمام التاسعة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

ويواجه طرابزون سبور الذي يضم بين صفوفه محمود حسن "تريزيجيه" نظيره قيصري سبور في تمام الرابعة عصرا.

وفي دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد يواجه الأهلي منافسه فلاورز، ويلتقي الزمالك بنظيره ريد ستار.

وستقام كلا المباراتين في تمام التاسعة مساء.

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