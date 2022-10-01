خبر في الجول - فيريرا متمسك باستمرار حسام أشرف.. وتجديد عقده

أبدى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك تمسكه ببقاء حسام أشرف.

حسام أشرف النادي : الزمالك الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com رفض جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك رحيل حسام أشرف بشكل قاطع على سبيل الإعارة وأبلغ إدارة الكرة بتمسكه باللاعب.

وتلقى اللاعب أكثر من عرض مؤخرا أبرزها من المقاولون العرب.

وجدد الزمالك عقد مهاجمه الشاب منذ أيام لمدة 4 مواسم مقبلة.

ويضم الزمالك في الموسم الجديد في خط الهجوم سيف الدين الجزيري، في حين لم يعلن الأبيض بعد عن ضم سامسون أكينيولا، خاصة بعد رحيل عمر السعيد.

تعرف أكثر على حسام أشرف من هنـــــــــــــــــــا.

حسام أشرف (21 عاما) سجل ثنائية في 12 مباراة خاضها بقميص الزمالك منذ تصعيده للفريق الأول.

وخاض حسام أشرف مباراتين تحت قيادة فيريرا خلال آخر جولتين من دوري الموسم المنقضي.

وسجل هدفا في الفوز على إيسترن كومباني في ختام الموسم.