رئيس كاف يعلن سحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 من غينيا

أبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سلطات غينيا بسحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 من البلاد.

واجتمع باتريس موتسيبي رئيس كاف بكل من الرئيس الانتقالي الغيني مامادي دومبويا ورئيس الوزراء ووزير الرياضة.

وأعلم موتسيبي السلطات الغينية بأن البلاد لن تتمكن من تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025، نظرا للتأخر الذي سيحدث في عملية تجهيز البنية التحتية.

ورغم أن دومبويا اعتبر تنظيم البطولة أولوية وطنية، إلا أن الأمور لم تسر وفق ما كان مخططا له.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لكأس أمم إفريقيا 2025، القرار كان عدم استمرار غينيا في ملف التنظيم لأن البنية التحتية ليست جاهزة لمستوى البطولة، رغم الجهود العظيمة المبذولة من السلطات".

وأضاف "تقرر فتح الباب مجددا لملفات تنظيم بطولة كأ س أمم إفريقيا 2025".

وتولى دومبويا رئاسة غينيا بصورة مؤقتة في أكتوبر الماضي، بعد عزل الرئيس السابق ألفا كوندي.

ومن المنتظر أن يعقد كاف اجتماع المكتب التنفيذي غدا -السبت- في الجزائر لإعلان القرار بشكل رسمي.

ويعد الجزائر والمغرب على رأس قائمة المرشحين لتنظيم بطولة 2025.

وأقيمت النسخة الماضية في الكاميرون عام 2021، وتوج بها منتخب السنغال.

وتقام النسخة التالية على أراضي كوت ديفوار في يناير 2024.