رئيس كاف يعلن سحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 من غينيا

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 22:23

كتب : FilGoal

كأس الأمم الإفريقية 2021 - الصور من موقع كاف الرسمي

أبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سلطات غينيا بسحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 من البلاد.

واجتمع باتريس موتسيبي رئيس كاف بكل من الرئيس الانتقالي الغيني مامادي دومبويا ورئيس الوزراء ووزير الرياضة.

وأعلم موتسيبي السلطات الغينية بأن البلاد لن تتمكن من تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025، نظرا للتأخر الذي سيحدث في عملية تجهيز البنية التحتية.

أخبار متعلقة
كاف يصدر بيانا بشأن أحداث مباراة تونس والبرازيل بسبب الغياب عن إياب الدور التمهيدي..كاف يستبعد فولكان دي موروني من دوري الأبطال بي إن سبورتس: توقعات بسحب تنظيم كأس إفريقيا 2025 من غينيا.. وموعد وصول موتسبي

ورغم أن دومبويا اعتبر تنظيم البطولة أولوية وطنية، إلا أن الأمور لم تسر وفق ما كان مخططا له.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لكأس أمم إفريقيا 2025، القرار كان عدم استمرار غينيا في ملف التنظيم لأن البنية التحتية ليست جاهزة لمستوى البطولة، رغم الجهود العظيمة المبذولة من السلطات".

وأضاف "تقرر فتح الباب مجددا لملفات تنظيم بطولة كأ س أمم إفريقيا 2025".

وتولى دومبويا رئاسة غينيا بصورة مؤقتة في أكتوبر الماضي، بعد عزل الرئيس السابق ألفا كوندي.

ومن المنتظر أن يعقد كاف اجتماع المكتب التنفيذي غدا -السبت- في الجزائر لإعلان القرار بشكل رسمي.

ويعد الجزائر والمغرب على رأس قائمة المرشحين لتنظيم بطولة 2025.

وأقيمت النسخة الماضية في الكاميرون عام 2021، وتوج بها منتخب السنغال.

وتقام النسخة التالية على أراضي كوت ديفوار في يناير 2024.

غينيا منتخب غينيا كأس أمم إفريقيا كأس أمم إفريقيا 2025 باتريس موتسيبي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف
نرشح لكم
خبر في الجول - كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات قبل 4 دقائق من الانطلاق.. تأجيل مباريات الجولة الأولى من الدوري التونسي مواعيد مباريات الجمعة 30سبتمبر 2022.. بايرن ميونيخ ومنافس الأهلي تقرير: أزمة تلوح في الأفق بسبب قميص الإحماء بين المغرب والجزائر بي إن سبورتس: توقعات بسحب تنظيم كأس إفريقيا 2025 من غينيا.. وموعد وصول موتسبي بريست الفرنسي يفسخ تعاقده مع يوسف بلايلي سيف الجزيري: تجربة البرازيل مهمة لتصحيح الأخطاء قبل كأس العالم موسيماني: تلقيت عروضا من جميع أنحاء العالم.. ولهذا السبب فضلت أهلي جدة
أخر الأخبار
موسيالا يقود بايرن ميونيخ للفوز برباعية على ليفركوزن دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس كاف يعلن سحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 من غينيا 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
عودة الجلاسي لـ تدريبات المصري 49 دقيقة | الكرة المصرية
المسلسل لم ينته.. استئناف في المحكمة الرياضية ضد مشاركة الإكوادور بـ كأس العالم 2022 56 دقيقة | قطر 2022
المصري يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع عبد الله السعيد ساعة | الكرة المصرية
هالاند يكشف عن أبرز لقطة يتذكرها من ذكريات دربي مانشستر ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل لجنة لمعاينة استاد اتحاد الشرطة قبل بداية الموسم الجديد ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - اختبار طبي يحدد عودة كهربا إلى تدريبات الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت 3 بمشاركة سافيو.. الأهلي يهزم أسوان وديا بهدفين 4 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء