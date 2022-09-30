عودة الجلاسي لـ تدريبات المصري

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 22:14

كتب : مهاب نبيل

إلياس الجلاصي - المصري - الإسماعيلي - الصور من حساب المصري

شارك إلياس الجلاسي في تدريبات المصري مساء اليوم -الجمعة- خلال المعسكر المغلق بالإسكندرية.

وكان الجلاسي قد وصل إلى الإسكندرية قبل ساعات قادما من تونس.

خضع اللاعب التونسي لبرنامج تأهيلي خاص لرفع معدلات لياقته البدنية تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة إيهاب جلال.

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وتولى إيهاب جلال تدريب المصري في الموسم الحالي، خلفا لحسام حسن.

وتعاقد المصري مع 10 صفقات في فترة الانتقالات الصيفية آخرهم عمرو طارق مدافع الجونة.

جاء ذلك بعد التعاقد مع عمرو السعداوي من الجونة، وعبد الرحيم دغموم قادما من وفاق سطيف الجزائري، والمدافع الجزائري عماد الدين بوبكر قادما من الوداد.

كما أتم المصري تعاقده مع مروان حمدي قادما من الزمالك وأنتوني أكبوتو قادما من قطر القطري.

أيضا ضم النادي البورسعيدي حسين السيد من بيراميدز ومحمد دبش من البنك الأهلي، والكاميروني فرانك إيتوجا من أشانتي كوتوكو الغاني ومحمود جاد من إنبي.

وأنهى المصري الموسم في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.

المصري إلياس الجلاسي
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