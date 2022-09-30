هالاند يكشف عن أبرز لقطة يتذكرها من ذكريات دربي مانشستر

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 21:31

كتب : FilGoal

هالاند

كشف إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي عن اللقطة الأبرز في ذهنه من ذكريات دربي مانشستر.

ويخوض هالاند أول دربي مانشستر رفقة سيتي عندما يواجه يونايتد الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وتحدث هالاند لـ ViaPlay Fotball النرويجية: "لقطة أتذكرها من دربي مانشستر؟ احتفال ماريو بالوتيلي "لماذا دائما أنا"، أتذكرها جيدا".

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The story behind 'Why always me?'

وكان الإيطالي ماريو بالوتيلي احتفل بتلك الطريقة بعد تسجيله هدفين في مرمى يونايتد خلال دربي مانشستر في أكتوبر 2011.

بالوتيلي أوضح بعدها السبب وراء هذا الاحتفال كان رسالة للصحافة بعدما فتح أعينه يوم المباراة على الصحف تتحدث عنه وقال: "علمت حينها أنني سأسجل هاتريك، وكنت بالفعل لولا أخرجني روبرتو مانشيني (مدرب مانشستر سيتي حينها).

وأضاف "لدي ذكريات أخرى لكنني أتطلع لصناعة ذكريات جديدة".

وتابع "أنا لا أطيق الانتظار للعب دربي الأول مع مانشستر سيتي، الأمر سيكون ممتعًا، ولا أطيق الانتظار أيضا حتى يصلوا إلى ملعبنا".

وعن مواجهة ليساندرو مارتينيز ورافائيل فاران، أوضح "لم أفكر في ذلك كثيرا، أتمنى أن نلعب كرتنا الأفضل، آمل أن نقدم أفضل شيء لدينا، وإذا حدث ذلك ستكون أمسية جميلة".

ويعيش هالاند أفضل بداية ممكنة في الدوري الإنجليزي حيث يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الجدول برصيد 17 نقطة بعد مرور 7 جولات فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

مانشستر سيتي مانشستر يونايتد هالاند
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