هالاند: جوارديولا يخبرنا ما سيحدث في المباراة ويحدث بالفعل.. إنه جنون

اختار إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي اللحظة التي شعر فيها بالدهشة تحت قيادة بيب جوارديولا منذ انضمامه إلى الفريق الصيف الحالي.

هالاند كان سبق ووصف جوارديولا بـ"المجنون" بعدما التدرب تحت إمرته لمدة أسبوع فقط خلال فترة إعداد الفريق في يوليو الماضي.

ويبدو أن المهاجم النرويجي لا يزال يحتفظ بانطباعه الأول عن جوارديولا.

وقال هالاند في تصريحات عبر Football Daily مع جاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق: "قبل يوم من أي مباراة يخبرنا بما سيحدث وتأتي المباراة ويحدث بالفعل ما قاله. أنه جنون، في بعض الأحيان لا أفهم كيف يكون ذلك حقيقيا".

🗣️ “The day before a game he tells us what’s going to happen then the next day exactly that happens. It’s crazy. Sometimes I don’t understand how it’s possible.” Erling Haaland on a ‘wow’ moment under Pep Guardiola since joining Manchester City in the summer. pic.twitter.com/PgB6SqpYHD — Football Daily (@footballdaily) September 30, 2022

وعن تأقلمه في الدوري الإنجليزي، أوضح "أنا أتأقلم بشكل جيد للغاية أنا أحب الأجواء وإنجلترا، لقد كنت أشاهد الدوري الإنجليزي طوال حياتي".

🗣️ “I’ve been watching it my whole life. I’m settling in. I like England.” Erling Haaland on how he’s finding life at Manchester City so far. 🇳🇴 pic.twitter.com/61DDeiN1CB — Football Daily (@footballdaily) September 30, 2022

ويعيش هالاند أفضل بداية ممكنة في الدوري الإنجليزي حيث يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفا.

ويخوض هالاند الدربي الأول أمام مانشستر يونايتد على ملعب الاتحاد الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الجدول برصيد 17 نقطة بعد مرور 7 جولات فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 12 نقطة.