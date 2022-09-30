هالاند: جوارديولا يخبرنا ما سيحدث في المباراة ويحدث بالفعل.. إنه جنون

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 20:09

كتب : FilGoal

هالاند

اختار إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي اللحظة التي شعر فيها بالدهشة تحت قيادة بيب جوارديولا منذ انضمامه إلى الفريق الصيف الحالي.

هالاند كان سبق ووصف جوارديولا بـ"المجنون" بعدما التدرب تحت إمرته لمدة أسبوع فقط خلال فترة إعداد الفريق في يوليو الماضي.

ويبدو أن المهاجم النرويجي لا يزال يحتفظ بانطباعه الأول عن جوارديولا.

أخبار متعلقة
فاران عن مواجهة مانشستر سيتي: علينا الشعور بما يريده الجمهور.. نريد الفوز لإسعادهم رغم تشخيصها بالسرطان.. حارسة تشيلسي تشارك أمام مانشستر سيتي هالاند التاريخي وهدايا دي بروين ضمن أرقام فوز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون محرز: أريد إنهاء مشواري بقميص مانشستر سيتي

وقال هالاند في تصريحات عبر Football Daily مع جاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق: "قبل يوم من أي مباراة يخبرنا بما سيحدث وتأتي المباراة ويحدث بالفعل ما قاله. أنه جنون، في بعض الأحيان لا أفهم كيف يكون ذلك حقيقيا".

وعن تأقلمه في الدوري الإنجليزي، أوضح "أنا أتأقلم بشكل جيد للغاية أنا أحب الأجواء وإنجلترا، لقد كنت أشاهد الدوري الإنجليزي طوال حياتي".

ويعيش هالاند أفضل بداية ممكنة في الدوري الإنجليزي حيث يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفا.

ويخوض هالاند الدربي الأول أمام مانشستر يونايتد على ملعب الاتحاد الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الجدول برصيد 17 نقطة بعد مرور 7 جولات فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

مانشستر يونايتد مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي إرلينج هالاند بيب جوارديولا
نرشح لكم
هالاند يكشف عن أبرز لقطة يتذكرها من ذكريات دربي مانشستر صلاح: أنا مهووس بالتفاصيل.. إنها تصنع الفارق بين اللاعبين أستون فيلا يعلن غياب كمارا عن كأس العالم مؤتمر جوارديولا: الدربي لا يتعلق بحادثة روي كين وألفي هالاند.. ونحتاج لاستغلال ملعبنا مؤتمر كلوب: برايتون يملك مدربا شجاعا.. وهذا ما يهمني الآن مؤتمر تين هاج: ماجواير يغيب عن الدربي.. لا نواجه هالاند وحده ولم أندم على اختيار يونايتد بيب وليلو.. قصة الأستاذ والتلميذ التي أنقذت جوارديولا مؤتمر أرتيتا: رحلة توتنام مع كونتي مثيرة للاهتمام.. وهذا موقف ثلاثي أرسنال
أخر الأخبار
خبر في الجول - فيريرا متمسك باستمرار حسام أشرف.. وتجديد عقده 4 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - أوباما مستمر مع الزمالك 4 ساعة | الكرة المصرية
طلائع الجيش عن مفاوضات الزمالك: عمرو السيسي لاعبنا الآن.. والأمور تتغير 4 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – الزمالك يحاول تأخير انطلاق مباراة فلامبو 4 ساعة | الكرة المصرية
مارسيليا يتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا بعد الفوز على أنجيه 4 ساعة | الكرة الأوروبية
الاتحاد المنستيري يكشف حقيقة إمكانية تأجيل مباراة الأهلي 4 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: أرسلنا عرضا ثانيا لضم مارسينيو 5 ساعة | الكرة المصرية
سموحة يتعاقد مع إسلام كانو 5 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت 3 بمشاركة سافيو.. الأهلي يهزم أسوان وديا بهدفين 4 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء