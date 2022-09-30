مؤتمر بيولي: لا يجب تغيير عقليتنا.. وسنحارب الغيابات بالاتحاد

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 19:29

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

شدد ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أن الفريق سيحافظ على عقليته خلال الفترة ما قبل كأس العالم 2022.

ويواجه ميلان غدا السبت نظيره إمبولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي: "سنلعب 12 مباراة في 44 يومًا، لكن يجب ألا نغير عقليتنا. لا يعجبني عندما أسمع أنه يجب علينا إدارة طاقاتنا، يجب أن نبذل قصارى جهدنا دائمًا".

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وأضاف "تشعر بالخوف بسبب الغيابات الأخيرة؟ نحن مجموعة متحدة، وأنا أثق في كل لاعبي فريقي غدًا يجب أن نلعب بشكل موحد".

ويغيب مؤخرا عن الفريق ثيو هيرنانديز الذي تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق الأخيرة في الدوري أمام نابولي والتي انتهت بخسارة ميلان بنتيجة 2-1.

وعندما سئل عن النيجيري فودي بالو توريه ليعوض ثيو هيرنانديز: "شيء سخيف أن تقول لي أنني لا أثق فيه، بالطبع أثق لكنه بالطبع يتنافس مع كبار اللاعبين في هذا المركز".

وأضاف "لقد تحسن كثيرًا وهو هنا لأنني أثق به. سأقدم أفضل تشكيلة غدًا، ولا أفكر في مباراة الأبطال أمام تشيلسي".

ويحتل ميلان المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري برصيد 14 نقطة بعد مرور 7 جولات.

ويستعد ميلان لمواجهة تشيلسي الأربعاء المقبل في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ميلان إمبولي الدوري الإيطالي
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