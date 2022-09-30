مدرب بريست نادم على رحيل بلايلي

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 19:07

كتب : FilGoal

يوسف بلايلي بريست

تحدث ميشيل دي زكريان المدير الفني لفريق بريست الفرنسي عن رحيل يوسف بلايلي عن الفريق.

وأعلن نادي بريست منذ أيام فسخ تعاقده مع الجزائري. (طالع التفاصيل)

وقال ميشيل دي زكريان في المؤتمر الصحفي: "رحيل يوسف يعطينا ببساطة حلا أقل".

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وأضاف "لم يُرد الاستمرار معنا".

ويحل بريست ضيفا على أوكسير يوم الأحد المقبل لحساب الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

وقال بريست في بيان: "تم الموافقة على إنهاء التعاقد مع يوسف بلايلي بناء على طلبه. اللاعب يشعر بالتعب لكونه بعيدا عن عائلته وكان من الصعب أن يواصل السير على هذا الطريق".

وأوضح " كل الأشياء التي قيلت في الأيام الأخيرة عن اللاعب تبقى أمورا خاصة لا تعنينا أو لا تحتاج إلى تضخيم".

وأشارت بعض التقارير إلى إتجاه بريست لفسخ التعاقد مع بلايلي بسبب سلوكيات اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وخاض بلايلي (30 عاما) 19 مباراة مع بريست منذ انتقاله في يناير الماضي سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4.

الموسم الجاري صنع بلايلي هدفين في 6 مباريات بالدوري الفرنسي.

بلايلي انضم لبريست في صفقة انتقال حرعقب فسخ تعاقده بالتراضي مع قطر القطري.

وكان نجم منتخب الجزائر قد فسخ تعاقده من طرف واحد مع نادي أهلي جدة السعودي بسبب مستحقاته المتأخرة ومازالت شكوى الطرفين منظورة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

يوسف بلايلي بريست الدوري الفرنسي
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