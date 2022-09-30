مؤتمر جوارديولا: الدربي لا يتعلق بحادثة روي كين وألفي هالاند.. ونحتاج لاستغلال ملعبنا

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن الدربي أمام مانشستر يونايتد لا يتعلق بحادثة روي كين وألفي هالاند التي حدثت قبل أكثر من 15 عاما.

ويستضيف سيتي منافسه يونايتد الأحد المقبل في ملعب الاتحاد في تاسع جولات الدوري الإنجليزي.

وقبل عدة أعوام تسبب روي كين قائد مانشستر يونايتد آنذاك في إصابة قوية لألفي هالاند لاعب سيتي ووالد إرلينج مهاجم الفريق السماوي الحالي.

وتزعم التقارير أن تلك الإصابة تسببت في اعتزال ألفي هالاند فيما بعد عدم قدرته على اللعب بمستوى جيد لكنه أنكر ذلك الأمر مؤكدا أنه كان يلعب مصابا ولم يتم علاجه بشكل مناسب.

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "هذه الحادثة وقعت منذ وقت طويل، ليس من الضروري أن يكون هناك دربي حتى تحدث تلك الأشياء، كرة القدم تتعلق بالمشاعر والعاطفة".

وكشف جوارديولا عن عودة جون ستونز مدافع الفريق للتدرب مؤكدا جاهزيته للمباراة.

وعن كيف يرى يونايتد قال: "أتوقع الأفضل دائما، هم يقومون بذلك لسنوات عديدة، ويسيرون بشكل مميز مؤخرا بعدما انتصروا على ساوثامبتون وليفربول وليستر، الزخم موجود معهم".

وأردف "في إسبانيا مباراة برشلونة وريال مدريد تشهد الكثير من الضوضاء وتسليط الضوء من الإعلام، لكن في ألمانيا وهنا تستطيع العمل وتستمتع بمشاهدة الدربي".

وأكمل المدرب الإسباني "إنها مباراة هامة بين غريمين في المدينة ونحاول التفكير في أنسب الحلول للفوز عليهم، لا يجب أن تكون هناك عاطفة إضافية فالملعب سيكون ممتلئا والجماهير معنا وهم يعرفون أننا سنبذل قصارى جهدنا".

وواصل "عندما تكون في القمة فإن عدد منافسيك يصبح أكثر، وفي وسط الجدول يكون لديك منافسين أقل، لكن المنافسين الكبار يجعلوك تصبح أفضل، يجب أن نلعب مباراة مثالية فنحن نعرف إمكانياتهم".

وتابع جوارديولا "هناك كريستيان إريكسن وبرونو فيرنانديز بإمكانيات عالية وهناك إمكانيات بدنية تتمثل في كاسيميرو وسكوت مكتوميناي".

وشدد "كنا نلعب أفضل في ملعب أولد ترافورد عن ملعبنا، لكن علينا استغلال ملعبنا في المباراة المقبلة".

وعن مواجهة هالاند ضد ليساندرو مارتينيز مدافع يونايتد قال: "إرلينج أطول بلا شك، لكن يعجبني حينما يقلل الناس من تقدير حجم لاعب ما فيمكنه أن يقول لهم إنني هنا ولاعب جيد، مارتينيز لاعب رائع ويتمتع بالعدوانية ويقوم ببناء جيد في الهجوم".

وأتم "دفع يونايتد الأموال لضمه وتين هاج يعرفه جيد، ليست هذه المرة الأولى التي سيواجه فيها مدافعين طوال القامة فهو يعرف كيف يتعامل مع الأمر، المهم أن تكون ذكيا وشجاعا، إرلينج أطول بلا شك لكن لنرى ماذا سيحدث".

ويحتل يونايتد المركز الخامس في جدول الترتيب بـ12 نقطة فيما يأتي سيتي ثانيا بـ17 نقطة ولكن خاض الأخير مباراة أكثر من منافسه.