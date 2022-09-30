مؤتمر كلوب: برايتون يملك مدربا شجاعا.. وهذا ما يهمني الآن

أثنى يورجن كلوب مدرب ليفربول على روبرتو دي زيربي المدير الفني الجديد لـ برايتون.

ويلعب ليفربول ضد برايتون، غدا السبت ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "لقد أبلى برايتون بلاء حسنا للغاية من قبل والآن لديهم مدرب جديد مثير. لديهم مدرب شجاع حقا. إنه مؤثر وفكرته في كرة القدم تناسب برايتون".

وتولى دي زيربي تدريب برايتون خلفا لجراهام بوتر الذي انتقل لتدريب تشيلسي.

وأضاف "بالنسبة لنا الآن، الأسابيع الستة المقبلة مهمة للغاية. لم تكن لدينا البداية التي أردناها ، بعض الأشياء قابلة للتفسير وبعضها ليس كذلك ولكن المهمة الآن هي جمع النقاط. إذا حافظنا على اللياقة البدنية، فلدينا فريق يمكننا من خلاله التعامل مع الكثير من ضغوطات كرة القدم".

موقف الثلاثي الهجومي

وواصل " داروين نونيز ولويس دياز ودييجو جوتا، عادوا من الواجب الدولي بعد رحلة طويلة. لويس وصل صباح الخميس فقط ولم أره بعد، سمعت أنه جيد لكنني لن أراه الآن. داروين وجوتا علينا الاحتياط بعد السفر وضغط المباريات".

روبرتسون وكارفاليو

وعن إصابة أندرو روبرتسون أوضح "إنه يبلي بلاء حسنا، ويبدو جيدا حقا. إنه لم يغيب لفترة طويلة ويركض بالفعل خارج الملعب وقد يعود الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه".

وتحدث كلوب عن فابيو كارفاليو قائلا: "موهبة متميزة. لقد أبلى بلاء حسنا بشكل استثنائي رغم صغر سنه، إنه موهبة حقيقية. لقد أجرى حوالي ثلاث جلسات تدريبية".

وواص: "أريد العمل معه لمنحه أفضل فرصة ممكنة لمسيرة رائعة. الآن نحن نبدأ العمل".

تأثير كأس العالم

وعن تأثر الفريق في فترة لعب كأس العالم شدد "أنا حقا لا أعرف. المشكلة هي أن وجود بطولة في منتصف الموسم، هو أن الأولاد الذين يلعبون في كأس العالم، يلعبون بعد أسبوع في الدوري. إنه موسم طويل حقا وليست فكرة جيدة".

وتابع "كنت أود أن ألعب تلك المباريات المؤجلة. ليس لدي أدنى فكرة عن الطريقة التي بها يعيدون ترتيبها ولكن هذا هو الوضع".

وعن لاعبي ليفربول الذين لا يستطيعون التحدث باللغة الإنجليزية:"نعم ، أفضل أن يتحدثوا جميعا بلغتي أو حتى أفضل من ذلك ، أتحدث لغتهم، لكن لدينا الكثير من المترجمين الفوريين واللاعبين الذين يمكنهم الترجمة".

أرنولد

وعبر كلوب عن غضبه بشأن ما يتردد حول لاعبه ألكسندر أرنولد وقال: "هل نريد حقا فتح هذا الأمر؟ أنتم صحفيون إنجليز ولا يمكننا مناقشة الاختيارات حتى يبدأ كأس العالم.هذا هو السبب في أنك تصنع أشياء ضخمة من لا شيء".

وتابع "رأيي الصادق من شأنه أن يخلق عناوين الصحف. هل تريد ذلك؟ ربما يساعد ذلك ألمانيا لكنه لن يساعد إنجلترا. لدي الكثير من الأشياء لأقولها لكنني لا أعتقد أنها منطقية".

وواصل "نحن بخير هنا، الأمر مختلف تماما. أرى ترينت بشكل مختلف، وهذا واضح. يتحدث الناس عن أنه ليس مدافعا جيدا، هذا ليس صحيحا، إنه مدافع جيد، لا يدافع دائما بشكل جيد، هذا صحيح. نحن نعمل على ذلك إنه يبلغ من العمر 23 عاما".

وأضاف"أيا كان الفريق الذي سأضمه في الوقت الحالي، سأختار ترينت. إنه استثنائي".

وأشار " إنه قرار جاريث وإنجلترا تنعم بلاعبين في هذا المركز. يمكن لريس جيمس أن يلعب 3 في الخلف ، وقد فعل ذلك بشكل جيد مع تشيلسي".

واختتم "

"ترينت قبل قرار المدرب لأنه ذكي للغاية. من الواضح أنه لاعب من الطراز العالمي".

وألمح جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا لصعوبة اعتماده على ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول في كأس العالم 2022.

قرار ساوثجيت باستبعاد ترينت ضمن 5 لاعبين من مباراة ألمانيا، وهي الأخيرة للفريق في التوقف الدولي الأخير قبل المونديال، زاد من هذه الشكوك، خاصة وأنه فضل الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء أمام إيطاليا قبل أيام.