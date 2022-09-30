الصفقة الـ16.. الداخلية يتعاقد مع محمد نجيب

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 15:52

كتب : FilGoal

هدف محمد نجيب لـ الجونة أمام الأهلي

أتم الداخلية ضمه لمحمد نجيب قادما من صفوف الجونة رسميا اليوم الجمعة في صفقة انتقال حر.

محمد نجيب

النادي : الجونة

الداخلية

وانتهى تعاقد محمد نجيب مع الجونة بنهاية الموسم المنصرم.

وبدأ صاحب الـ39 عاما مسيرته مع الاتحاد السكندري وانضم منه لبلدية المحلة ثم اتحاد الشرطة والأهلي وأخيرا الجونة.

أخبار متعلقة
مؤتمر تين هاج: ماجواير يغيب عن الدربي.. لا نواجه هالاند وحده ولا أندم على اختيار يونايتد الصفقة الـ18.. عمرو حسام معارا إلى أسوان بيب وليلو.. قصة الأستاذ والتلميذ التي أنقذت جوارديولا

وأصبح محمد نجيب الصفقة رقم 16 للداخلية الصاعد للدوري الممتاز الموسم الجاري.

وضم الداخلية تحت قيادة رضا شحاتة المدير الفني للفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية كل من الثنائي النيجيري عبد الله اوجيفيني وشيمزي كليتشي والاوغندي اليان كيلامبادي والعاجي سيرجي ايرك وفانوم الفريد.

هذا بالإضافة لحسين رجب ومحمد مجدي واستعارة محمد حسام ميدو ومصطفى فوزي من شباب الأهلي ومحمود حكيم جناح الداخلية وأحمد طارق سليمان ومحمود منصور من بتروجت ومحمد رمضان من إيسترن كومباني وصلاح يحيى من بيراميدز وأحمد رفاعي من سموحة.

محمد نجيب الداخلية
نرشح لكم
الصفقة الـ18.. عمرو حسام معارا إلى أسوان كامل أبو علي: لا صحة لإيقاف المصري عن القيد.. أنهينا كافة القضايا ضد النادي مران الأهلي – محاضرة من كولر.. وتجهيز الملفات الطبية قبل دوري الأبطال صفقة تبادلية بين أسوان والجونة مران الزمالك – راحة إضافية لـ6 لاعبين.. وتأهيل لحسام عبد المجيد خبر في الجول - إصابة عنيفة لـ أجايي تعطل بداية مشواره مع سموحة مصدر من دجلة لـ في الجول: مفاوضات من الزمالك لضم مهاجم منتخب مصر للشباب تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول
أخر الأخبار
مؤتمر كلوب: برايتون يملك مدربا شجاعا.. وهذا ما يهمني الآن 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
الصفقة الـ16.. الداخلية يتعاقد مع محمد نجيب 29 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر تين هاج: ماجواير يغيب عن الدربي.. لا نواجه هالاند وحده ولا أندم على اختيار يونايتد 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الصفقة الـ18.. عمرو حسام معارا إلى أسوان ساعة | الكرة المصرية
بيب وليلو.. قصة الأستاذ والتلميذ التي أنقذت جوارديولا ساعة | تقرير في الجول
مؤتمر أرتيتا: رحلة توتنام مع كونتي مثيرة للاهتمام.. وهذا موقف ثلاثي أرسنال ساعة | الكرة الأوروبية
جيسوس يتحدث عن أول دربي لندني وكرة قدم أرسنال المختلفة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
حصد نجاح العودة المثيرة.. تين هاج مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت 3 بمشاركة سافيو.. الأهلي يهزم أسوان وديا بهدفين 4 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء