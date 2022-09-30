الصفقة الـ16.. الداخلية يتعاقد مع محمد نجيب

أتم الداخلية ضمه لمحمد نجيب قادما من صفوف الجونة رسميا اليوم الجمعة في صفقة انتقال حر.

محمد نجيب النادي : الجونة الداخلية

وانتهى تعاقد محمد نجيب مع الجونة بنهاية الموسم المنصرم.

وبدأ صاحب الـ39 عاما مسيرته مع الاتحاد السكندري وانضم منه لبلدية المحلة ثم اتحاد الشرطة والأهلي وأخيرا الجونة.

وأصبح محمد نجيب الصفقة رقم 16 للداخلية الصاعد للدوري الممتاز الموسم الجاري.

وضم الداخلية تحت قيادة رضا شحاتة المدير الفني للفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية كل من الثنائي النيجيري عبد الله اوجيفيني وشيمزي كليتشي والاوغندي اليان كيلامبادي والعاجي سيرجي ايرك وفانوم الفريد.

هذا بالإضافة لحسين رجب ومحمد مجدي واستعارة محمد حسام ميدو ومصطفى فوزي من شباب الأهلي ومحمود حكيم جناح الداخلية وأحمد طارق سليمان ومحمود منصور من بتروجت ومحمد رمضان من إيسترن كومباني وصلاح يحيى من بيراميدز وأحمد رفاعي من سموحة.