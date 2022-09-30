الصفقة الـ18.. عمرو حسام معارا إلى أسوان

أتم نادي أسوان إجراءات التعاقد مع عمرو حسام ليتمم الصفقة الـ18 هذا الصيف.

وأعلن أسوان ضم عمرو حسام لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من إيسترن كومباني.

عمرو حسام شارك مع إيسترن كومباني خلال الموسم المنصرم في 17 مباراة واستقبلت شباكة 28 هدفا وحافظ عليها في مباراتين.

وسبق لصاحب الـ31 عاما اللعب في أندية اتحاد الشرطة وإنبي وبتروجت.

وضم أسوان حتى الآن كل من الجابوني ماليك إيفونا ومحمود عبد الحكيم والمغربي أحمد بلحاج وإبراهيم عايش ومحمد صابر وعبد الرحمن العشري وميدو العطار والليبي محمود بن والي وصابر الشيمي وميدو مصطفى ومحمد حمدي زكي وجمال السعيد وإسلام صلاح وعماد فتحي وديلسون كاموني وعلي فتحي ومحمد عطوة.

وخسر أسوان من الأهلي وديا ، بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we السلام.

فيما انتصر على المنيا بنتيجة 2-1 وديا ضمن استعدادات الفريق الجنوبي للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.