الزوراء العراقي يتعاقد مع مهاجم الاتحاد السابق

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 12:41

كتب : FilGoal

أوكوي - الاتحاد - المحرق

أعلن نادي الزوراء العراقي تعاقده مع إيمانويل أوكوي لقيادة هجوم الفريق.

إيمانويل أوكوي

النادي : الزوراء

مهاجم الاتحاد السكندري السابق انضم لـ الزوراء في تجربة عربية جديدة.

وكشف الزوراء عن التعاقد مع المهاجم الأوغندي عقب اجتيازه الكشف الطبي.

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أوكوي لعب في صفوف الاتحاد منذ صيف 2019 حتى صيف 2021 وانتقل منه إلى كيوفو الرواندي.

وخاض أوكوي 37 مباراة مع الاتحاد وسجل 5 أهداف وصنع 3 بجميع المسابقات.

وعلى المستوى الدولي لعب أوكوي 91 مباراة مع منتخب أوغندا وسجل 28 هدفا.

إيمانويل أوكوي الاتحاد السكندري
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