الزوراء العراقي يتعاقد مع مهاجم الاتحاد السابق

أعلن نادي الزوراء العراقي تعاقده مع إيمانويل أوكوي لقيادة هجوم الفريق.

إيمانويل أوكوي النادي : الزوراء

مهاجم الاتحاد السكندري السابق انضم لـ الزوراء في تجربة عربية جديدة.

وكشف الزوراء عن التعاقد مع المهاجم الأوغندي عقب اجتيازه الكشف الطبي.

أوكوي لعب في صفوف الاتحاد منذ صيف 2019 حتى صيف 2021 وانتقل منه إلى كيوفو الرواندي.

وخاض أوكوي 37 مباراة مع الاتحاد وسجل 5 أهداف وصنع 3 بجميع المسابقات.

وعلى المستوى الدولي لعب أوكوي 91 مباراة مع منتخب أوغندا وسجل 28 هدفا.