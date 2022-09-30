فاران عن مواجهة مانشستر سيتي: علينا الشعور بما يريده الجمهور.. نريد الفوز لإسعادهم
الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 11:55
كتب : FilGoal
شدد رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد على أهمية الفوز في دربي المدينة أمام مانشستر سيتي الأحد المقبل.
رافاييل فاران
النادي : مانشستر يونايتد
ويحل يونايتد الأحد المقبل ضيفا على سيتي لملاقاته في تاسع جولات الدوري الإنجليزي.
وتحدث فاران عن الدربي قائلا: "التنافس بشكل أساسي يأتي من المشجعين، إنه أمر مهم ونحن نحترم ذلك".
وشدد اللاعب الفرنسي "نريد أن نجعل الجميع سعداء، لذلك علينا القتال والفوز ضد فرق مثل مانشستر سيتي وليفربول".
وأتم فاران حديثه قائلا: "علينا الشعور بما يريده المشجعون منا، إنه أمر مهم للغاية".
ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر.
فيما يأتي يونايتد خامسا بـ12 نقطة.
نرشح لكم
راشفورد لاعب شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي.. ولحظته المفضلة ليست هدفا ولد في مصر.. نيوكاسل يتعاقد مع كارانج كول بيلد: تشيلسي أجرى الفحص الطبي لأولى صفقات الصيف المقبل هل تحتل أمريكا نصف الدوري الإنجليزي؟ عرض كبير لشراء إيفرتون الفكرة تعود من جديد.. مواجهات بين كل نجوم الدوري الإنجليزي والإيطالي والألماني والإسباني فاران: سنقاتل للفوز بدربي مانشستر من أجل الجماهير مؤتمر كونتي: ارتباطي بالعودة ليوفنتوس قلة احترام.. ولن أتحدث عن الإصابات لإعطاء ميزة لأرسنال فان دايك: أعيش على شرب الماء فقط