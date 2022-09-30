فاران عن مواجهة مانشستر سيتي: علينا الشعور بما يريده الجمهور.. نريد الفوز لإسعادهم

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 11:55

كتب : FilGoal

رافائيل فاران - ليستر سيتي ومانشستر يونايتد

شدد رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد على أهمية الفوز في دربي المدينة أمام مانشستر سيتي الأحد المقبل.

رافاييل فاران

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ويحل يونايتد الأحد المقبل ضيفا على سيتي لملاقاته في تاسع جولات الدوري الإنجليزي.

وتحدث فاران عن الدربي قائلا: "التنافس بشكل أساسي يأتي من المشجعين، إنه أمر مهم ونحن نحترم ذلك".

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وشدد اللاعب الفرنسي "نريد أن نجعل الجميع سعداء، لذلك علينا القتال والفوز ضد فرق مثل مانشستر سيتي وليفربول".

وأتم فاران حديثه قائلا: "علينا الشعور بما يريده المشجعون منا، إنه أمر مهم للغاية".

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر.

فيما يأتي يونايتد خامسا بـ12 نقطة.

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