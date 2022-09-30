ولد في مصر.. نيوكاسل يتعاقد مع كارانج كول

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 11:35

كتب : FilGoal

كارانج كول - نيوكاسل

أتم نيوكاسل إجراءت التعاقد مع المهاجم الشاب كارانج كول.

وأعلن نيوكاسل تعاقد مع كول قادما من سنترال كوست مارينرز الأسترالي.

المهاجم الأسترالي الشاب صاحب الـ18 عاما سيبدأ مهمته مع نيوكاسل في يناير 2023.

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وأشار النادي الإنجليزي في بيان إلى أن اللاعب المولود في مصر، اختار الانتقال إلى نيوكاسل رغم تلقيه العديد من العروض.

كول قال عبر موقع ناديه "إنه أمر غير واقعي كصبي صغير في أستراليا ، الدوري الإنجليزي الممتاز هو الشيء الرئيسي الذي يشاهده الجميع ولكن لا أحد يعتقد أنه سيصل إلى تلك المستويات. أن أكون واحدا من هؤلاء الناس، وأن أكون في المكان الذي أنا فيه، فهذا أمر مدهش".

وتابع "الآن بعد أن وقعت لنيوكاسل، أريد أن أتدرب بجد، وألعب بجد، وآمل أن أذهب إلى كأس العالم وأعود إلى هنا".

وخاض كول أولى مبارياته الدولية بقميص منتخب أستراليا الاسبوع الماضي في مواجهة نيوزيلندا.

كول شارك خلال الموسم الحالي مع سنترال كوست في 10 مباريات وسجل 4 أهداف وصنع آخر.

كول ولد في مصر من أب وأم يحملان جنسية جنوب السودان ولكنه انتقل مع عائلته بعد ذلك إلى أستراليا.

نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي
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