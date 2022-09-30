بيلد: تشيلسي أجرى الفحص الطبي لأولى صفقات الصيف المقبل
الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 11:20
كتب : FilGoal
أجرى كريستوفر نكونكو لاعب لايبزيج الفحص الطبي الخاص به تمهيدا لانتقاله إلى تشيلسي ولكن في الانتقالات الصيفية المقبلة.
كريستوفر نكونكو
النادي : لايبزج
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها أن نكونكو أجرى فحصا طبيا سريا في شهر سبتمبر الجاري في حضور أحد أطباء تشيلسي تمهيدا لإتمام الانتقال الصيف المقبل.
وذكر التقرير أن اللاعب الفرنسي يملك شرطا جزائيا مع لايبزيج مقابل 60 مليون يورو.
وبدأ اللاعب صاحب الـ24 عاما مسيرته في باريس سان جيرمان ومنه انتقل إلى لايبزيج في عام 2019.
ويملك نكونكو عقدا مع لايبزيج مستمر حتى صيف عام 2026.
ومع الفريق الألماني، خاض نكونكو 147 مباراة سجل خلالهم 53 هدفا وصنع 48 آخرين.
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