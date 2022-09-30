بيلد: تشيلسي أجرى الفحص الطبي لأولى صفقات الصيف المقبل

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 11:20

كتب : FilGoal

كريستوفر نكونكو

أجرى كريستوفر نكونكو لاعب لايبزيج الفحص الطبي الخاص به تمهيدا لانتقاله إلى تشيلسي ولكن في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها أن نكونكو أجرى فحصا طبيا سريا في شهر سبتمبر الجاري في حضور أحد أطباء تشيلسي تمهيدا لإتمام الانتقال الصيف المقبل.

وذكر التقرير أن اللاعب الفرنسي يملك شرطا جزائيا مع لايبزيج مقابل 60 مليون يورو.

وبدأ اللاعب صاحب الـ24 عاما مسيرته في باريس سان جيرمان ومنه انتقل إلى لايبزيج في عام 2019.

ويملك نكونكو عقدا مع لايبزيج مستمر حتى صيف عام 2026.

ومع الفريق الألماني، خاض نكونكو 147 مباراة سجل خلالهم 53 هدفا وصنع 48 آخرين.

تشيلسي نكونكو لايبزيج
نرشح لكم
حصد نجاح العودة المثيرة.. تين هاج مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي راشفورد لاعب شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي.. ولحظته المفضلة ليست هدفا فاران عن مواجهة مانشستر سيتي: علينا الشعور بما يريده الجمهور.. نريد الفوز لإسعادهم ولد في مصر.. نيوكاسل يتعاقد مع كارانج كول هل تحتل أمريكا نصف الدوري الإنجليزي؟ عرض كبير لشراء إيفرتون الفكرة تعود من جديد.. مواجهات بين كل نجوم الدوري الإنجليزي والإيطالي والألماني والإسباني فاران: سنقاتل للفوز بدربي مانشستر من أجل الجماهير مؤتمر كونتي: ارتباطي بالعودة ليوفنتوس قلة احترام.. ولن أتحدث عن الإصابات لإعطاء ميزة لأرسنال
أخر الأخبار
حصد نجاح العودة المثيرة.. تين هاج مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خافي مارتينيز : بايرن مختلف بدون ليفاندوفسكي.. وأثق في ناجلسمان 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
الزوراء العراقي يتعاقد مع مهاجم الاتحاد السابق ساعة | ميركاتو
راشفورد لاعب شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي.. ولحظته المفضلة ليست هدفا ساعة | الدوري الإنجليزي
كامل أبو علي: لا صحة لإيقاف المصري عن القيد.. أنهينا كافة القضايا ضد النادي ساعة | الكرة المصرية
فاران عن مواجهة مانشستر سيتي: علينا الشعور بما يريده الجمهور.. نريد الفوز لإسعادهم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ولد في مصر.. نيوكاسل يتعاقد مع كارانج كول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي – محاضرة من كولر.. وتجهيز الملفات الطبية قبل دوري الأبطال 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 3 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت 4 بمشاركة سافيو.. الأهلي يهزم أسوان وديا بهدفين