مواعيد مباريات الجمعة 30سبتمبر 2022.. بايرن ميونيخ ومنافس الأهلي

تعود الحياة إلى الدوريات الأوروبية من جديد عقب نهاية فترة التوقف الدولي

فيما يلعب الاتحاد المنستيري في الدوري التونسي قبل مواجهة الأهلي في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الجمعة 30 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

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الدوري الألماني

بايرن ميونيخ × باير ليفركوزن – في تمام الساعة 8:30 – وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 3

الدوري الفرنسي

مارسيليا × أنجيه – في تمام الساعة التاسعة - وتذاع المباراة عى قناة بي إن سبورتس 2

الدوري الإسباني

أتليتك بلباو × ألميريا – في تمام الساعة التاسعة – وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1

الدوري البرتغالي

بورتو × سبورتنج براجا – في تمام الساعة العاشرة والربع – وتذاع المباراة على قناة SSC 5

سبورتنج لشبونة × جل فيسنتي – في تمام الساعة الثامنة – وتذاع المباراة على قناة SSC 5

الدوري التونسي