هل تحتل أمريكا نصف الدوري الإنجليزي؟ عرض كبير لشراء إيفرتون

يخوض فارهاد موشيري مالك إيفرتون مفاوضات متقدمة لبيع النادي إلى مستثمر أمريكي في صفقة تقدر بـ 400 ألف جنيه استرليني.

ويملك موشيري النسبة الأكبر من أسهم النادي منذ فبراير 2016، كما زادها في وقت مبكر من العام الحالي لتصل إلى 94%.

وتلقى موشيري عرضا من ماسييك كامينسكي، مستثمر أمريكي من أصل بولندي، بحسب صحيفة "ذا فاينانشال تايمز".

الخطوة التي تعرقل الصفقة وتجعل أطرافها يخطون خطواتهم بشيء من الحذر، هي ضرورة موافقة رابطة الدوري الإنجليزي على إتمامها وفق شروط معينة، كما حدث مع العرض السعودي للاستحواذ على نيوكاسل يونايتد.

وإذا تمت هذه الصفقة، ستصبح نصف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تحت سيطرة الملاك الأمريكيين.

وخرجت جماهير إيفرتون باحتجاجات ضد ملكية موشيري في يوليو الماضي، رغم أن الأخير أنفق ما يفوق 500 مليون جنيه استرليني على التعاقدات منذ قدومه في 2016.

ورغم ذلك الإنفاق، إلا أن الفريق تفادى الهبوط بصعوبة شديدة في الموسم الماضي.

يذكر أن النادي أنهى موسم 2020-2021 بخسائر تقدر بـ 120 مليون جنيه استرليني، فيما وصلت خسائره في العامين السابقين لذلك التاريخ إلى 251 مليون جنيه استرليني، ولم يصل أي من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إلى رقم خسائر كهذا في الفترة ذاتها.