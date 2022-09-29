فاران: سنقاتل للفوز بدربي مانشستر من أجل الجماهير

الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 20:53

كتب : FilGoal

دربي مانشستر

أوضح رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد أن فريقه سيقاتل للفوز بمباراة دربي المدينة أمام مانشستر سيتي من أجل الجماهير.

ويحل يونايتد ضيفا على سيتي في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وقال فاران في تصريحات نشرتها جريدة ليكيب: "أساس التنافس في مباريات الدربي يكون بين جماهير الفريقين، الأمر مهم بالنسبة لهم ونحن نحترم ذلك".

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وأضاف "نريد أن نتسبب في سعادة الجماهير، لذلك علينا القتال والفوز ضد فرق مثل مانشستر سيتي وليفربول".

وأتم "عليك أن تشعر بما يريده المشجعون منك في مثل هذه المباريات".

يذكر أن يونايتد انتصر على ليفربول في الجولة الثالثة من الموسم الجاري بنتيجة 2-1.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الخامس في جدول الدوري برصيد 12 نقطة من 6 مباريات.

بينما يحتل سيتي مركز الوصافة برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر، وكلاهما لعب 7 مباريات.

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