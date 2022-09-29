مدرب بايرن: ماني سيعود لمستواه العالي سريعا

الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 19:11

كتب : FilGoal

ساديو ماني

يتوقع يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ ألا يستمر انخفاض مستوى ساديو ماني مع الفريق في الفترة الأخيرة.

ماني صام عن التهديف في المباريات الخمسة الأخيرة لبايرن، بعدما سجل 5 أهداف في أول 6 مباريات مع الفريق.

وقال ناجلزمان عن ماني: "أتحدث إلى جميع اللاعبين بشكل فردي. في النهاية مهمة اللاعب هي تنفيذ ما يطلب منه المدرب القيام به".

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وأضاف في مؤتمر صحفي يوم الخميس "ماني سيعود لمستواه العالي سريعا، وأنا واثق من أنه سيفعل ذلك".

وأنهى ماني البالغ من العمر 30 عاما رحلة امتدت لـ6 سنوات مع ليفربول بالانتقال إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف.

وكان فيليب لام أسطورة بايرن ميونيخ قد أرجع انخفاض مستوى ماني في الفترة الأخيرة إلى طريقة لعب ناجلزمان.

وقال لام في تصريحات لجريدة بيلد قبل أيام: "قدرات ماني ليست قابلة للشك، لكن من المهم أن يعلم دوره مع الفريق بوضوح".

وأضاف "لا أرى ذلك في الوقت الحالي. أنا حاليا لا أفهم كيف يتم توزيع الأدوار بين مهاجمي بايرن".

وأكمل "يجب أن يعرف الجميع ما يجب عليهم فعله داخل أرض الملعب".

وخاض ماني مع ليفربول 269 مباراة سجل خلالهم 120 هدفا وصنع 48 آخرين.

وذلك بعدما انضم إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في عام 2016.

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وتوج ساديو مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

ساديو ماني يوليان ناجلزمان بايرن ميونيخ
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