مؤتمر كونتي: ارتباطي بالعودة ليوفنتوس قلة احترام.. ولن أتحدث عن الإصابات لإعطاء ميزة لأرسنال

الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 19:00

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - توتنام أمام نوتنجهام فورست

وصف أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنام أنباء ارتباطه بالعودة لتدريب ناديه السابق يوفنتوس بقلة الاحترام.

وتحدث كونتي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس ضاحكا "هذه الأنباء مذهلة، في تلك الفترة أعتقد أن تلك الأنباء بها قلة احترام لمدرب يوفنتوس وبالنسبة لي في توتنام".

وأضاف "لقد بدأنا الموسم للتو، وتحدثت كثيرا في هذا الموضوع، أنا سعيد للغاية في توتنام وأستمتع بحياتي، ومازال أمامنا الموسم بأكمله".

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وأكد "لدي علاقة رائعة مع دانييل ليفي المالك، وفابيو باراتيشي المدير الرياضي ولا أرى مشاكل مستقبلية حاليا، لا أريد الاستماع لتلك الأنباء".

وعن مواجهة أرسنال بعد غد السبت في تاسع جولات الدوري الإنجليزي في ملعب الإمارات وإمكانية اللعب بثلاثي في وسط الملعب قال المدرب الإيطالي: "بالطبع هذا اختيار جيد".

وأردف "هذا يمكن أن يكون اختيار ليس فقط للمباراة المقبلة بل للمستقبل إن أردنا إراحة اللاعبين الآخرين خاصة في ظل الموقف الحالي بعد إصابة ديان كولوسيفسكي".

وبسؤاله عن الإصابات رد كونتي "بكل صدق لا أريد الحديث عن الأمر لأنني لا أريد إعطاء ميزة لأرسنال".

واستدرك "لكن نعم نواجه بعض المشاكل سنبدأ الآن خوض المباريات بما يقدر بـ13 لقاء خلال 43 يوما فقط لذا علينا اختيار أفضل الحلول وألا نتخذ مخاطرات كبيرة ونخسر اللاعبين لباقي المباريات فسيكون الأمر كارثي حينها".

وأتم "لنلعب مباراة كل ثلاثة أيام علينا الاعتماد على التشكيل كله".

ويتصدر أرسنال جدول الترتيب بـ18 نقطة من سبع مباريات خاضها.

فيما يأتي توتنام ثالثا بـ17 نقطة من عدد المباريات ذاته.

توتنام كونتي أرسنال الدوري الإنجليزي
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