تقرير: أزمة تلوح في الأفق بسبب قميص الإحماء بين المغرب والجزائر

وجهت وزارة الشباب والثقافة المغربية إنذارا قضائيا لشركة "أديداس" بشأن "الاستيلاء الثقافي على التراث المغربي في تصميم قميص الإحماءات الخاص بالمنتخب الجزائري" بحسب موقع "هيسبرس" المغربي.

وأعلنت شركة أديداس منذ أيام عن قميص الإحماءات لمنتخب الجزائر والمستوحى من "الزليج المغربي" الذي يعكس التنوع الحضاري للمغرب فيما يتعلق بالزخرفة المعمارية الفريدة التي تختلف عن نظيراتها بدول الجوار.

وبحسب التقرير فأن وزارة الشباب المغربية عقدت اجتماعا مع عدد من الخبراء القانونيين والمتخصصين، من أجل دراسة أبعاد القضية التي أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح التقرير أن الاجتماع انتهى بأن تصرف الشركة العالمية يعد "استيلاءً على الثقافة المغربية، لاسيما أن الزليج يعتبر مكونا تراثيا خاصا بالمملكة؛ الأمر الذي دفع الوزارة إلى توجيه إنذار قضائي للشركة عينها عن طريق محاميها".

وانتقدت الرسالة الموجهة إلى الشركة "الاستغلال الاقتصادي للعناصر الثقافية الخاصة بالتراث المغربي، عبر نسخ التصاميم دون التمعن في تاريخها وأهميتها الهوياتية"، مشيرة إلى أن "إسناد مكون ثقافي مغربي إلى بلد آخر يعد تدخلا سياسيا غير مبرر، ومحاولة للسطو على العناصر الثقافية للمجتمع".

وصرّح مراد العجوطي محامي الوزارة لموقع هسبريس: "الوزارة نبهت الشركة إلى أن هذا الفعل يمسّ مشاعر المواطنين المغاربة بخصوص بلدهم، ولفتت انتباهها إلى الحجج القانونية والوثائق التاريخية التي تحوزها حول هذا العنصر الثقافي".

وأضاف "تواصلنا بملف الذي يتضمن العديد من عناصر فن الزليج المغربي المستخدمة في التصميم الجديد، وهذه محاولة واضحة للاستيلاء الثقافي من خلال العلامة التجارية".

واستطرد المحامي بهيئة الدار البيضاء شارحا: "ظهرت لأول مرة فسيفساء قطع الخزف الملون في المغرب خلال القرن العاشر، والنماذج الموجودة في قصر المشور بتلمسان مستوحاة من المغرب، حيث شوهدت لأول مرة في المدرسة البوعنانية بفاس ومدرسة الزاوية شالة".

وأردف العجوطي بأن "الأنماط المستخدمة في تصميم القميص الخاص بكرة القدم مستوحاة من الأنماط الموجودة في المعالم الأثرية لمدينة فاس وموقع شالة، المدرجين في قائمة التراث العالمي لليونسكو عامي 1981 و1985، على اعتبار أن قائمة التراث العالمي تحتوي على جميع السمات المعمارية والعمرانية".

وشدد "الوزارة أنذرت الشركة بضرورة سحب القمصان الرياضية المشار إليها في غضون 15 يوما من استلام الرسالة، أو نشر بيان صحفي يبين أن التصاميم المستعملة في هذه القمصان الرياضية مستوحاة من فن الزليج المغربي، وتخصيص جزء من الأرباح للحرفيين المغاربة أصحاب الحقوق".

وأتم "وزارة الثقافة المغربية تحتفظ بحقها في استخدام كل المساطر القانونية المتاحة أمام المحاكم الألمانية والدولية، وكذلك أمام المنظمات المتعلقة بحماية التراث وحقوق الملكية الفكرية؛ مثل اليونسكو والمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية، من أجل حماية عناصر التراث الثقافي المغربي من محاولات الاستحواذ الثقافي غير المشروعة".